「宮崎駿御用歌姬」驚傳腦溢血 醫憂這點恐影響唱歌

今年10月「吉卜力交響音樂會」將在台北、高雄舉行演場會，曾多次為日本動畫大師宮崎駿動畫作品「天空之城」、「龍貓」、「魔女宅急便」演唱主題曲，被外界稱為「宮崎駿御用歌姬」的日本女歌手井上杏美也會帶著女兒演出。但昨天傳出井上杏美在排練時，突然感覺頭痛昏倒緊急送醫，檢查為突發腦溢血，所幸手術很成功，原訂演唱會則取消，隨後經紀公司也證實此事。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，中風患者中，腦梗塞（又稱腦阻塞）患者占比為80至85%，腦溢血（又稱腦出血）占比為15至20%，不同於腦梗塞多發生在高齡長者，腦溢血為任何年齡層都可能發生。腦溢血病患後續恢復情形，須觀察腦溢血的部位及範圍，若出血部位是在掌管語言的左腦，往後可能會出現「說話說不清楚，甚至是無法唱歌的情形」。

腦溢血常見致病原因有三種，最常見的是：

第一、高血壓性腦血管出血，此占所有腦溢血發生比率高達50%以上，好發原因是患者本身有高血壓，當情緒激動、發脾氣、唱歌、壓力大時，血壓急速飆高致腦血管破裂，此種腦溢血好發年齡為50歲以上族群。

第二、玻璃樣血管病變，此為體質因素，大腦類澱粉長時間累積在腦血管，讓血管有如玻璃般脆弱，一旦破裂即引發腦溢血，發生率占比約8至12％。此種好發族群為中壯年以上都可能發生。

第三、腦動脈瘤破裂，引起蜘蛛網膜下腔出血，發生率占比約3至5％。此種好發年齡為任何年齡層都可能發生。因腦動脈瘤平時沒有症狀，有如大腦的不定時炸彈，讓人防不勝防。

甄瑞興表示，腦溢血病患後續恢復情形，須觀察腦溢血的部位及範圍，若腦溢血部位是在掌管語言的左腦，往後可能出現「說話說不清楚，甚至是無法唱歌的情形」，如果腦出血部位為大腦頂葉或右腦則可能影響運動功能，出現肢體偏癱等情形，

若要遠離腦動脈瘤，首先高血壓病患平時一定要好好控制血壓，飲食避免過鹹，並養成每天量血壓習慣，避免高血壓性腦血管出血，而腦動脈瘤的情形，可以透過核磁共振影像檢查，至於玻璃樣血管病變為體質因素，難以預防。

甄瑞興說，當出現不明原因頭昏、頭痛、嘔吐、肢體麻木，或臉部歪斜、手抬不起來、說話不清楚，就應盡速就醫檢查（Face、Arm、Speech、Time，口訣簡稱FAST），此名歌手所幸在彩排時，身邊都有人的情形下緊急送醫。

甄瑞興指出，當腦溢血出血量大於30cc，為擔心出血壓迫大腦，病患就需進行手術，術後預計約2至3周待傷口穩定後，就要開始復健治療，復健後3個月內為黃金時期進展最快，一定要好好復健，6個月後病情約已定型，就未來病情發展多需持續觀察。