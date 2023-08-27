花蓮藝術品曾獲獎遭風吹毀 文化局邀藝術家再次打造
花蓮縣豐濱鄉靜浦部落秀姑巒溪出海口公共藝術品「交織」，曾獲文化部「環境融合獎，卻於今年初遭強風摧毀。花蓮縣文化局再次邀請藝術家撒部‧噶照，打造全新作品「跟著太陽月亮」，用線條及自然資材介紹部落環境，也學習順應自然的循環，成為地方觀光新亮點。
撒部‧噶照2020年在文化局「公共藝術補助計畫提案」經費挹注下，利用漂流木、竹子及海岸撿拾的海廢，製作大型公共藝術品「交織」，2022年獲文化部公共藝術獎「環境融合獎」。
不過，冬天秀姑巒溪出海口風勢強勁，「交織」今年初不幸被強風摧毀，文化局考量大型公共藝術品能傳達地方文化，決定再次邀請撒部‧噶照重新量身打造新作品「跟著太陽月亮」。
撒部‧噶照表示，秀姑巒溪出海口是阿美族古老部落「Cepo’」區域，擁有豐富的自然資源、生態環境及族群文化，出海口中間有個奚卜蘭島，北邊現為港口部落，南邊為靜浦部落，是片山、川、海洋環境交織與人文薈萃之地。
他說，新作品發想自當地的自然環境與人文景觀，部落以前透過太陽、月亮等大自然給予的訊息，農耕、上山狩獵採集、下海捕撈漁獵等，以創作頌讚看似平常的自然規律循環與變化，感恩這片土地、海洋、山川、萬物賜與的豐饒，及生長在這塊土地上人們的育養之情。
在創作「跟著太陽月亮」期間，撒部‧噶照邀請部落學童、家長參與泥塑工作，將太陽與月亮線條融入作品曲線，並請居民種植攀爬植物，期待未來能透過綠意盎然的作品，鼓勵部落下一代及民眾認識與傳承當地的環境與文化，順應自然的循環與規律。
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