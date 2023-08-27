強颱蘇拉進逼 賈新興：登陸南台東至恆春半島之間機率最高

強颱蘇拉有可能周三起影響台灣甚至登陸，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，各國官方預報以及數值模式預報均顯示，蘇拉颱風中心登陸南台東至恆春半島之間的機率最高。預期颱風影響台灣期間，降雨熱區在宜花交界至台東及屏東，其次是彰化以南。

他說，以蘇拉颱風目前的速度和方向推估，明天深夜至周二清晨有發布東南部海域海警的機率，周二下午至傍晚有發布陸上颱風警報的機率。

賈新興表示，周二晚上起受外圍環流影響，宜花東及南屏東轉有雨，周三白天起至周四是影響最明顯的時間，台中以南都在7級暴風圈內。颱風中心登陸附近方圓80公里內都在10級暴風圈內，留意強風豪雨。降雨熱區，宜花交界至台東及屏東，其次是彰化以南。

賈新興說，颱風影響期間適逢農曆大潮，留意大潮及颱風引起的風暴潮。雲林以南沿海低窪地區易有海水倒灌及積淹水。