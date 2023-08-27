強颱蘇拉最快明晚海陸警 氣象局：穿過南端機會大 這些地區風雨強

蘇拉颱風目前是強烈颱風，中央氣象局預報員林定宜說，蘇拉颱風周三、周四最接近台灣，不過路徑仍有不確定性，要密切注意觀察。海警發布時間可能落在明天晚上到周一清晨，陸警也不排除發布、可能在周二下半天發布。今天起東半部海面有長浪發生。

他說，太平洋上面有很多個熱帶擾動，其中最顯著就是蘇拉颱風，位於菲律賓呂宋島東方近海這一帶，距離恆春南南東方大約630公里海面上。另外一個系統就是丹瑞颱風，緯度比較高，距離台灣2600公里海面上，對台灣沒有影響。另外一個系統，在關島附近海面的熱帶系統，今天上午發展為熱帶性低氣壓，未來有可能繼續發展為輕度颱風海葵。

蘇拉颱風目前在菲律賓東方海面上，受到南海附近的副熱帶高壓影響，過去一天時間位置往南移動，不過，林定宜說，今天開始走向偏東，晚上到明天會往北飄移，對台灣的威脅不容小覷。

林定宜表示，蘇拉颱風今天清晨2時增強為強烈颱風，預計48-72小時強度仍維持強烈颱風，等到進入台灣東南方海面，對東南部和巴士海峽的威脅大，明天晚上到後天清晨這段期間，氣象局有可能發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報也不排除發布，或在後天下半天時間發布。

另外，林定宜說，熱帶性低氣壓未來若發展為颱風，對蘇拉颱風也有可能互動的作用，在未來一段時間值得觀察。

林定宜說，蘇拉颱風晚上開始行進的路徑可能慢慢往北飄移，未來一兩天逐漸往西北方向移動，仍有不確定性，氣象局密切關注。

蘇拉颱風最接近台灣的時間點，預計在周三晚上到周四這段時間。林定宜說，目前來看，有可能穿過台灣的南端，機會是比較高的。在台灣東南部海面和巴士海峽要特別注意警戒。另外，東半部地區周三、周四可能會有局部性大雨等級以上的雨勢發生。如果颱風比較接近台灣，西半部地區各地也都可能陣雨或午後雷陣雨。一直要到9月1日、2日颱風才會慢慢離開。

氣溫部分，今天還沒有下雨之前，各地暖熱，西半部34至35度，東半部地區32度，外島30至33度。台北市、花東縱谷仍可能出現36度以上高溫。

未來一周天氣，蘇拉颱風今明兩天還不至於對台灣有明顯影響，不過，東半部沿海陸續有長浪發生，基隆北海岸、恆春半島也要特別注意。之後幾天隨著颱風逐漸接近，各海面也會陸續有長浪發生。

今明兩天受到颱風影響，雲量少一點，以午後雷陣雨為主。周三、周四颱風最接近台灣，並且有可能穿過台灣南部，雨勢上東半部和南部地區明顯一些，其他地區包括外島都是有雨的情形。

颱風影響台灣期間的降雨分布，他說，因為蘇拉颱風路徑還有不確定性，目前綜合各家模式結果，穿過台灣南邊機率比較大，包括恆春半島、東南部可能都是機率高的地方，路徑未來可能往北一點或南一點，有不確定性。雨勢上包括花東、南部附近一帶比較大。

林定宜說，如果明晚發布海警，暴風圈周一晚上會觸及到周邊海域海面；如果周一下半天發布陸警，再加18小時暴風圈會觸及陸地。

至於蘇拉颱風是否登陸，林定宜說，原本各國預測的路徑分歧性滿大的，目前分歧性還是有，各家模式和主觀資料來看，以穿過台灣南端的機率最高。

周三就是開學日，颱風可能造成影響？林定宜說，風雨程度，目前來看東半部、東南部、南部地區雨勢比較大；風力方面，這些地區不排除也有比較強的陣風。實際情形在返校、開學日更接近時才會比較明朗。

林定宜說，蘇拉颱風颱風未來24至72小時有可能略為增強，一直到台灣東南部海域這一帶滿適合它發展，目前海溫高、垂直風切小，所以有可能強度增強；但穿過台灣陸地，強度會迅速減弱到中度颱風以下。