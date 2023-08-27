強颱蘇拉最快明晚海陸警 氣象局：穿過南端機會大 這些地區風雨強
蘇拉颱風目前是強烈颱風，中央氣象局預報員林定宜說，蘇拉颱風周三、周四最接近台灣，不過路徑仍有不確定性，要密切注意觀察。海警發布時間可能落在明天晚上到周一清晨，陸警也不排除發布、可能在周二下半天發布。今天起東半部海面有長浪發生。
他說，太平洋上面有很多個熱帶擾動，其中最顯著就是蘇拉颱風，位於菲律賓呂宋島東方近海這一帶，距離恆春南南東方大約630公里海面上。另外一個系統就是丹瑞颱風，緯度比較高，距離台灣2600公里海面上，對台灣沒有影響。另外一個系統，在關島附近海面的熱帶系統，今天上午發展為熱帶性低氣壓，未來有可能繼續發展為輕度颱風海葵。
蘇拉颱風目前在菲律賓東方海面上，受到南海附近的副熱帶高壓影響，過去一天時間位置往南移動，不過，林定宜說，今天開始走向偏東，晚上到明天會往北飄移，對台灣的威脅不容小覷。
林定宜表示，蘇拉颱風今天清晨2時增強為強烈颱風，預計48-72小時強度仍維持強烈颱風，等到進入台灣東南方海面，對東南部和巴士海峽的威脅大，明天晚上到後天清晨這段期間，氣象局有可能發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報也不排除發布，或在後天下半天時間發布。
另外，林定宜說，熱帶性低氣壓未來若發展為颱風，對蘇拉颱風也有可能互動的作用，在未來一段時間值得觀察。
林定宜說，蘇拉颱風晚上開始行進的路徑可能慢慢往北飄移，未來一兩天逐漸往西北方向移動，仍有不確定性，氣象局密切關注。
蘇拉颱風最接近台灣的時間點，預計在周三晚上到周四這段時間。林定宜說，目前來看，有可能穿過台灣的南端，機會是比較高的。在台灣東南部海面和巴士海峽要特別注意警戒。另外，東半部地區周三、周四可能會有局部性大雨等級以上的雨勢發生。如果颱風比較接近台灣，西半部地區各地也都可能陣雨或午後雷陣雨。一直要到9月1日、2日颱風才會慢慢離開。
氣溫部分，今天還沒有下雨之前，各地暖熱，西半部34至35度，東半部地區32度，外島30至33度。台北市、花東縱谷仍可能出現36度以上高溫。
未來一周天氣，蘇拉颱風今明兩天還不至於對台灣有明顯影響，不過，東半部沿海陸續有長浪發生，基隆北海岸、恆春半島也要特別注意。之後幾天隨著颱風逐漸接近，各海面也會陸續有長浪發生。
今明兩天受到颱風影響，雲量少一點，以午後雷陣雨為主。周三、周四颱風最接近台灣，並且有可能穿過台灣南部，雨勢上東半部和南部地區明顯一些，其他地區包括外島都是有雨的情形。
颱風影響台灣期間的降雨分布，他說，因為蘇拉颱風路徑還有不確定性，目前綜合各家模式結果，穿過台灣南邊機率比較大，包括恆春半島、東南部可能都是機率高的地方，路徑未來可能往北一點或南一點，有不確定性。雨勢上包括花東、南部附近一帶比較大。
林定宜說，如果明晚發布海警，暴風圈周一晚上會觸及到周邊海域海面；如果周一下半天發布陸警，再加18小時暴風圈會觸及陸地。
至於蘇拉颱風是否登陸，林定宜說，原本各國預測的路徑分歧性滿大的，目前分歧性還是有，各家模式和主觀資料來看，以穿過台灣南端的機率最高。
周三就是開學日，颱風可能造成影響？林定宜說，風雨程度，目前來看東半部、東南部、南部地區雨勢比較大；風力方面，這些地區不排除也有比較強的陣風。實際情形在返校、開學日更接近時才會比較明朗。
林定宜說，蘇拉颱風颱風未來24至72小時有可能略為增強，一直到台灣東南部海域這一帶滿適合它發展，目前海溫高、垂直風切小，所以有可能強度增強；但穿過台灣陸地，強度會迅速減弱到中度颱風以下。
是否會產生雙颱效應？林定宜說，關島附近的熱帶性低氣壓，未來可能發展為輕度颱風海葵，如果發展的規模大，可能對蘇拉颱風產生一定的效應。目前來看這個熱帶性低氣壓和蘇拉颱風中間還有一個太平洋高壓的存在，太平洋高壓的強弱也會使蘇拉颱風產生偏移的效應。如果熱帶性低氣壓發展的半徑比較大、強度比較強，蘇拉颱風的路徑有可能更偏西一些。如果熱帶性低氣壓發展的強度規模沒那麼強，蘇拉颱風路徑可能偏西北的方向。
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