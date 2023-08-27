大陸預測強颱蘇拉 30日夜間擦過或登陸台灣南部

大陸中央氣象台指出，今年第9號颱風「蘇拉」將在菲律賓呂宋島東部海面徘徊， 29日開始轉向西北方向移動，強度變化不大，逐漸向台灣南部一帶沿海靠近，並將於30日夜間擦過或登陸台灣南部沿海，然後向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近。

根據大陸中央氣象台發布的颱風預報，蘇拉颱風27日上午8時位於菲律賓馬尼拉東北方向約320公里的海面上，中心附近最大風力有16級（55米/秒），七級風圈半徑220-250公里。

由於早前杜蘇芮颱風重創中國大陸，因此對於即將來襲的蘇拉颱風大陸相關單位嚴陣以待。據央視新聞報導，大陸國家防總辦公室、應急管理部26日舉行一場防汛專題視訊會議，特別要求大陸華東、華南沿海地區要密切關注蘇拉颱風發展趨勢，落實防風避險措施。