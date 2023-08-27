強颱蘇拉周三起撲台各地影響曝 專家：中心將穿過恆春半島到台東一帶

蘇拉颱風強度已經提升到強烈颱風，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，目前從氣象局路徑預測上看來，海上及陸上颱風警報，最快應該會在周二發布。屆時沿海容易有長浪發生，陣風也會相當明顯，不要跑去海邊觀浪。

方俊元說，強颱蘇拉目前持續在呂宋島東方海面打轉，到了明天引導的南海高壓會減弱，預估明天會持續在呂宋島東方遲滯，要到周二清晨隨著太平洋高壓的增強，並西伸到蘇拉颱風附近，蘇拉颱風將受太平洋高壓的氣流引導，將開始往西北至西北西方向移動，逐漸接近台灣。

不過，方俊元表示，今天一直到周二台灣都處在颱風外圍的偏東風環境影響，各地天氣晴到多雲，午後有局部短暫陣雨，特別是在中南部山區容易有午後雷陣雨發生，並且有機會受到風向影響，近山區平地也有短暫雷陣雨的機會，到了入夜後對流雲系才會減弱消散，天氣才會轉穩定。

氣溫方面，各地高溫仍是可以來到32-35度，並且在盆地、縱谷容易有36度或以上高溫出現的機會，補充水分及做好防曬，避免熱傷害。

方俊元說，周三、周四台灣就會開始受到颱風影響，氣象局目前路徑看來，中心將會穿過恆春半島到台東一帶，感受最大最明顯的就會在東半部到恆春半島了。