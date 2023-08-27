快訊

吃食堂住養老院…陸年輕人發現跟著大爺大媽消費「真香」

仇恨犯罪！佛州商店槍擊案4死 警長：槍手「厭惡非裔」、飲彈自戕

台灣蘋果直營店哪一家較好？1原因讚這分店「宛如回娘家」眾人點頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強颱蘇拉周三起撲台各地影響曝 專家：中心將穿過恆春半島到台東一帶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
周三、周四台灣就會開始受到颱風影響，受到颱風環流偏東風，將持續都有強風雨。本報資料照片
周三、周四台灣就會開始受到颱風影響，受到颱風環流偏東風，將持續都有強風雨。本報資料照片

蘇拉颱風強度已經提升到強烈颱風，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，目前從氣象局路徑預測上看來，海上及陸上颱風警報，最快應該會在周二發布。屆時沿海容易有長浪發生，陣風也會相當明顯，不要跑去海邊觀浪。

方俊元說，強颱蘇拉目前持續在呂宋島東方海面打轉，到了明天引導的南海高壓會減弱，預估明天會持續在呂宋島東方遲滯，要到周二清晨隨著太平洋高壓的增強，並西伸到蘇拉颱風附近，蘇拉颱風將受太平洋高壓的氣流引導，將開始往西北至西北西方向移動，逐漸接近台灣。

不過，方俊元表示，今天一直到周二台灣都處在颱風外圍的偏東風環境影響，各地天氣晴到多雲，午後有局部短暫陣雨，特別是在中南部山區容易有午後雷陣雨發生，並且有機會受到風向影響，近山區平地也有短暫雷陣雨的機會，到了入夜後對流雲系才會減弱消散，天氣才會轉穩定。

氣溫方面，各地高溫仍是可以來到32-35度，並且在盆地、縱谷容易有36度或以上高溫出現的機會，補充水分及做好防曬，避免熱傷害。

方俊元說，周三、周四台灣就會開始受到颱風影響，氣象局目前路徑看來，中心將會穿過恆春半島到台東一帶，感受最大最明顯的就會在東半部到恆春半島了。

他表示，受到颱風環流偏東風，將持續都有強風雨。北部地區則是會有一陣一陣的間歇雨勢，也會有較強陣風的發生。南部則是會在颱風通過台灣以後，所引進西南風帶來風雨。中部地區影響最小，主要只有在山區為主。

氣象局目前路徑看來，蘇拉颱風中心將會穿過恆春半島到台東一帶，感受最大最明顯的就會在東半部到恆春半島了。圖／取自氣象局網站
氣象局目前路徑看來，蘇拉颱風中心將會穿過恆春半島到台東一帶，感受最大最明顯的就會在東半部到恆春半島了。圖／取自氣象局網站

蘇拉颱風 高溫

延伸閱讀

蘇拉進逼做好防颱準備 彭啟明：預期往恆春半島接近

強颱蘇拉颱風眼清晰 強度將有第二次巔峰侵襲台灣

蘇拉颱風侵台機率高 賈新興曝各國模式預報登陸位置

中颱蘇拉增強已有颱風眼 最快下周二發海警從這登陸

相關新聞

獨／生前想捐腎救母未果 她器捐助8個家庭 留優先權給洗腎母

台灣超過8千人苦盼換腎機會，一等10年是常態，來不及等到便離世讓人揪心。若家人曾有器捐大愛，可庇蔭配偶或三親等取得優先權...

獨／器捐家屬有捨有得 他捐肝救人助妻擺脫腎病之苦

「我知道老公的愛一直在！」新北市38歲少婦林筱嵐洗腎8年，丈夫去年10月腦溢血命危，在加護病房一周後，確定病情不可逆，筱...

新聞眼／農業部大撒幣 幫了哪國農民

為解決蛋荒危機，農業部五個月就撒幣五點七億元，補貼進口蛋價差，諷刺的是，這筆預算居然是來自「增進農民福利及農業發展」的農...

蘇拉轉強颱 侵台時達顛峰 吳德榮：歐模式周四東南部登陸

蘇拉颱風已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，根據...

Google評分未破4顆星 台大院長：專業不是用投票就可看出好壞

Google評分已成為民眾從事任何行為的重要參考依據，就醫也不例外。台大醫院是全台醫療龍頭，Google評論共計1900...

強颱蘇拉周三起撲台各地影響曝 專家：中心將穿過恆春半島到台東一帶

蘇拉颱風強度已經提升到強烈颱風，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，目前從氣象局路徑預測上看來，海上及陸上颱風警報，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦