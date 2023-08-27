獨／生前想捐腎救母未果 她器捐助8個家庭 留優先權給洗腎母

台灣超過8千人苦盼換腎機會，一等10年是常態，來不及等到便離世讓人揪心。若家人曾有器捐大愛，可庇蔭配偶或三親等取得優先權，有捨有得故事愈來愈多，家人的愛與陪伴，用另一種形式繼續存在。

新北市31歲女生戴淇米本月22日晚間出意外，她從板橋區騎機車返回泰山區住家途中，撞到路旁突打開的車門，醫師評估救活是植物人狀態，父親戴金泉悲痛中決定放手，也讓女兒遺愛人間，24日晚間捐出心、肺、肝等8項器官，移植手術接力戰一路從24日晚間8點持續到隔天上午6點，大愛器官分別送往台大、北榮、三總等，亞東取得肝、左腎、小腸等。

淇米生前曾動念捐腎給洗腎多年的母親，戴母認為「女兒還沒結婚生子，捨不得女兒受罪」，沒進一步檢查、比對。淇米器捐手術前，阿姨等親友主張，能否讓女兒腎臟直接給媽媽，亞東醫院腎臟科醫師徐愷翔評估憂心出現排斥，且器捐是和時間賽跑，相關檢查恐來不及，加上戴母正承受喪女之痛，顧及身心狀態沒準備好而作罷。

淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，患者當時在醫院洗腎室，徐愷翔告知「大愛腎等到了」，受贈者感動到喜極而泣。徐愷翔說，淇米器捐大愛將回報給受腎病之苦的媽媽，器捐者三親等排器官移植有優先權，預計幾個月內能等到合適腎臟。戴父說，女兒用另一種方式孝順媽媽，也希望獲得重生機會的受贈者，好好愛惜得來不易的大愛器官。

淇米的阿姨說，胞妹賴香藝洗腎多年，4小時要居家腹膜透析洗腎一次，影響生活品質，連要外出一日遊都難，琪米曾想捐腎，母親希望女兒能健健康康嫁人，也捨不得孩子受苦，淇米很體貼媽媽，學開車動機是想載媽媽回診。

「米米，妳的大愛救了8個家庭，也有機會讓媽媽重拾健康！」戴金泉說，女兒想開美甲店的夢來不及實現，家屬化悲傷為力量，讓8個受助者人生變彩色，淇米也幫助媽媽取得器官移植優先權，家屬獲得有力保障。

「粗心殺人悲劇希望不要再發生。」戴金泉說，車禍肇事者是一名20多歲女生，開車門沒留意機車駛來，造成女兒摔車頭部重創，粗心害命等於一秒殺人，是路上無形殺手，希望政府加強宣導，並列入考駕照重點項目。