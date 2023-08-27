強颱蘇拉颱風眼清晰 強度將有第二次巔峰侵襲台灣

蘇拉颱風昨天下午已有颱風眼結構出現，快速增強，中央氣象局說，蘇拉颱風已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，中心位置在鵝鑾鼻南南東方610公里海面上，以每小時8公里速度，向南南東進行。7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，目前基隆（彭佳嶼）已觀測到1.5米的浪高。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風的颱風眼更加清晰，表示達到巔峰狀態了，颱風很靠近呂宋島，不過還好颱風核心大部分都在海上。󠀠蘇拉尺寸真的很小，如果再大一點，就會被呂宋島吸進去。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，待蘇拉颱風逐漸脫離呂宋島後，重新整理一下，開始北上，會進入高海水熱焓量的洋面，將有第二次巔峰。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，蘇拉颱風已經睜開清晰漂亮眼睛的蘇拉颱風，目前雖然尚無法確定是否登陸台灣。但可以較確定的是，接下來行經的海域可說是相當溫暖，強度還會持續增強。因此如果真的侵襲台灣，強度至少是中度颱風上限，甚至是強烈颱風等級。