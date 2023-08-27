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蘇拉轉強颱 侵台時達顛峰 吳德榮：歐模式周四東南部登陸

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蘇拉轉強颱 侵台時達顛峰 吳德榮：歐模式周四東南部登陸

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局預報資料（左圖）顯示，蘇拉颱風周二轉向西北、向台灣逼近，周四中心已在台灣南端，其不確定範圍（紅框）略縮小為660公里。歐洲模式（右圖，取自tropical tidbits）模擬顯示，蘇拉周四已從東南部登陸並進入台灣海峽；而關島西方海面有第3個熱帶擾動。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象局預報資料（左圖）顯示，蘇拉颱風周二轉向西北、向台灣逼近，周四中心已在台灣南端，其不確定範圍（紅框）略縮小為660公里。歐洲模式（右圖，取自tropical tidbits）模擬顯示，蘇拉周四已從東南部登陸並進入台灣海峽；而關島西方海面有第3個熱帶擾動。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

蘇拉颱風已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局預報資料顯示，蘇拉中心平均風速51米／秒，已達強烈颱風標準，未來將逐漸增強至53米／秒。

吳德榮說，蘇拉颱風今明持續在呂宋島東北方海面打轉，約花5天完整繞了一圈；周二轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心已在台灣南端，其不確定範圍略縮小為660公里。

他指出，歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後，轉向西北，周四晚上8時已從東南部登陸並進入台灣海峽；美國模擬亦調整與為歐洲模式類似。

吳德榮說，由於主、客觀預報資料皆顯示，仍有一定的不確定性存在，急著去推估何時發布警報，或是會在哪裡登陸並不合理，明天起問題自然會愈來愈明朗。

不過，他表示，蘇拉颱風鄰近台灣時，強度正值顛峰，無論登不登陸，其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽。

至於另一輕颱丹瑞快速前進，漸行漸遠，吳德榮說，無雙颱共舞的機會。而關島附近1、2天內另有第3個熱帶擾動發展，會逐漸對蘇拉的動向產生干擾，更添蘇拉末期路徑的詭譎多變。

今明兩天蘇拉外圍沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，中南部山區有局部大雷雨，並有擴展至部分平地的機率，應持續注意。今天北部24至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至36度。

他說，周二蘇拉從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。周三至周五各地風雨的情況，與蘇拉的路徑密切相關，應續觀察。

中央氣象局預報資料顯示，蘇拉颱風周二轉向西北、向台灣逼近，周四中心已在台灣南端。另一輕颱丹瑞快速前進，漸行漸遠，無雙颱共舞的機會。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局預報資料顯示，蘇拉颱風周二轉向西北、向台灣逼近，周四中心已在台灣南端。另一輕颱丹瑞快速前進，漸行漸遠，無雙颱共舞的機會。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局預報資料顯示，蘇拉颱風周二轉向西北、向台灣逼近，周四中心已在台灣南端，其不確定範圍（紅框）略縮小為660公里。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局預報資料顯示，蘇拉颱風周二轉向西北、向台灣逼近，周四中心已在台灣南端，其不確定範圍（紅框）略縮小為660公里。圖／取自中央氣象局網站

蘇拉颱風 吳德榮

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