已花掉5.7億 農發基金補貼進口蛋惹議

為解決蛋荒，農委會（現為農業部）從今年三月起，以農業發展基金執行專案進口雞蛋計畫，截至今年七月為止，已經進口帶殼蛋逾一點四億顆、液蛋約一九二公噸，補貼進口蛋價差近五點七億元，其中包括官方持股的中央畜產會、台農發都享有價差補貼，遭質疑用納稅錢補貼官股公司，形同「左手給右手」。

農業部挨批濫用經費

時代力量立委邱顯智批評，用農業發展基金補貼進口蛋價差，與基金設置目的不符，農業部如果只是持續撒錢採買進口農產品，製造民生穩定假象，又何須升格？

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘也批評，補助進口蛋的經費居然是來自農發基金，試問進口蛋跟本土農業發展有什麼關係？進口蛋可以幫助農業發展嗎？顯見農業部濫用經費到什麼程度。

農業部資料顯示，今年三月至七月，已進口帶殼蛋一億四○九五萬顆，補貼價差近五點六億元，平均每顆進口雞蛋價差補貼約三點九元；進口液蛋約一九二公噸，補貼價差約一千萬元。主要進口廠商包括羽禾、超思、台農發、中央畜產會等，進口來源國則有美、泰、澳、巴西、土耳其、菲律賓、馬來西亞等。

官股單位在補貼之列

其中台農發由官股投資，採官辦民營模式經營，中央畜產會也同樣是官股色彩濃厚的單位，進口雞蛋的價差卻由政府吸收，遭質疑是用納稅錢補貼官股公司。

邱顯智表示，總補貼金額已高達近五點七億元，其預算來自農業發展基金，不過補貼進口蛋政策，既不是為我國農民謀取福利，更不是為了農業發展使用，卻使用農發基金，明顯有違基金原本設置目的。

邱顯智質疑，專案進口雞蛋計畫預估執行到明年六月底，不知預算是否有上限？

專家憂補貼成無底洞

國民黨立委曾銘宗也說，農業發展基金很重要的設立目的是，建設農村、照顧農民所需資金補貼，現在政府卻用農發基金補貼進口蛋價差，與當初基金設置目的不相符，他希望審計部應該專案查核，也會在立法院新會期開議後，要求相關部會專案報告。

農業專家焦鈞表示，農業部為了解決缺蛋問題，短期應急當然是靠緊急進口雞蛋，但是農業部到底有沒有弄清楚源頭發生什麼事？如果連農業生產基本資訊都不能掌握，中長期的計畫策略當然無法精準制定。

焦鈞質疑，若不知道真實缺口到底有多大，補貼就會成為一個無底洞；而到底為何需要補貼進口雞蛋的價差？又是另一個值得探討的問題。

農業部：因應民生需求

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，為因應國內民生需求，當時緊急開放進口，進口雞蛋貿易商採購的費用不一，且進口有三成關稅，還必須算上當地集運、空海運費等費用，總補貼金額五點六九億元，還算合理範圍。

李宜謙說，為了穩定國內供應，國內必須要有一定的安全庫存量，當初設定的是六千萬顆，但隨著國內生產逐漸恢復，進口的安全庫存量可以慢慢降低。