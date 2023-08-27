進口蛋補貼 蛋商：私人進口慘賠

農業部從今年三月專案進口雞蛋，至七月補貼價差已近五點七億元，業者認為，缺蛋問題不可能一直靠進口，這僅是救急不救窮，蛋農沒有被挹注到，反倒是和農業部配合的進口商受惠，況且進口蛋問題不少，凸顯政府品管不仔細。農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘更批評，補助政策要執行到明年六月，恐破十億元，農業部真的好扯。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，補助進口蛋是本末倒置、治標不治本，無法實際解決缺蛋問題，況且沒有規範好的商業模式，一定會出現次級品，正確的方式應該是像澳洲奇異果，高價收的都是一級貨，次級品不收，保證價格，也保障品質，但這次進口雞蛋狀況不少，包括發霉、用藥殘留、破損等狀況，代表品管監督審查不夠仔細。

有「南霸天」之稱的屏東大型蛋商、信興蛋品董事長涂萬財表示，年初因為缺蛋嚴重，需要靠進口填補，不少同業都有進口，不過私人進口蛋因為沒有政府補貼價差，成本高，但不論進口多少錢，現在國內批發蛋價，一顆蛋約四點五，一個貨櫃至少都賠七十萬元。

另一名蛋品業界人士表示，為了維持長期的穩定供貨，不想被國內雞蛋及價格綁架，因此在缺蛋最嚴重時進口，進口成本一顆蛋約六點五元，沒想到國內蛋價直直落，到現在庫存都還沒有賣完。

林裕紘則批評，補助進口蛋的經費居然是來自農發基金，試問進口蛋跟本土農業發展有什麼關係？進口蛋可以幫助農業發展嗎？顯見農業部濫用經費到什麼程度。況且該政策要執行到明年六月，還有七個月，補貼一定破十億元。

林裕紘還提到，農業部一開始宣布要補貼進口雞蛋時，自己還揶揄認識的進口商，可以稍微賺一筆國難財，對方卻透露都被內定的廠商綁光了，「如今看到名單我懂了」，只有畜產會、台農發和特定廠商才能領這種專案補貼，在一顆蛋快四元的價差補貼下，誰進口的蛋能跟這些補貼蛋競爭？

農業部表示，不管從哪個國家或地區進口，都要符合檢疫規定，進口雞蛋驗出用藥殘留等狀況，依法會退運或銷毀，並向進口國求償，估計金額數百萬元。