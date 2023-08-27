與颱風賽跑 搶收柚子嘆缺工

中颱蘇拉強度增強，現正值文旦採收期，柚農憂心颱風威脅正忙著搶收，台南麻豆及花蓮瑞穗柚農直呼缺工嚴重，人手難找，就算一天開出2千元酬勞，還包中餐及午休都不見得能找到工人，期盼政府能幫幫忙。農業部農糧署說，麻豆近兩日會採收完畢，較憂心的是花蓮瑞穗產區，因應颱風來襲，當地人力團也開始集結到產地協助。

台南市文旦面積1095公頃，麻豆區占839公頃，預估產量2.2萬公噸，李姓柚農說，收成期最耗費人力，去年因白露與中秋相距僅10天，採收時大家搶工跟打仗一樣，今年雖有時間可安排，但採收工作真的是「硬活」，上樹採摘者也需要技巧，能做得住的人不多，所以還是很缺工。

柯姓柚農說，現在缺工確實嚴重，有柚農一天開2千元薪資，另包含中餐及午休都找不到工人，有些柚農就會找在工廠上班的外籍移工來偷偷「兼差」。

除台南缺工嚴重，東台灣花蓮文旦柚也面臨無人採摘窘境。花蓮柚年產2萬公噸，占全台近4分之一，由於颱風威力持續增強，瑞穗鄉黃姓柚農昨早就忙著搶收文旦柚，柚農說，採收期最怕遇到颱風，就算沒有強風把柚子打落一地，但大雨會降低果實甜度，要趕在颱風來襲前採完。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，昨天一早到鶴岡地區果園觀察，發現採收量不到1成，眼看颱風可能撲台，柚農近日忙著找工人，但農村缺工，以往有阿兵哥幫忙採收的前例，農民希望政府能設法協助缺工問題。

麻豆區農會總幹事孫慈敏也指，為解決缺工問題，農會自2018年起向法務部明德外役監申請支援人力，目前產季維持20人左右，另也申請農業移工，希望能協助農民解決缺工。

農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照說，麻豆採收時程不會被颱風延遲，較困難的花東瑞穗產區原本就有採收勞動力，當地也已在組織人力準備看颱風動向協助採收，花東「大收」在9月初，若颱風進來會提早啟動人力團協助農民。