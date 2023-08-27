聽新聞
test
0:00 / 0:00

與颱風賽跑 搶收柚子嘆缺工

聯合報／ 記者王燕華莊曜聰彭宣雅／連線報導
花蓮瑞穗鄉是全台文旦柚重要產區，目前果實已經成熟，進入採收期，農民趕在蘇拉颱風撲台前忙搶收。圖／黃盛皇提供
花蓮瑞穗鄉是全台文旦柚重要產區，目前果實已經成熟，進入採收期，農民趕在蘇拉颱風撲台前忙搶收。圖／黃盛皇提供

中颱蘇拉強度增強，現正值文旦採收期，柚農憂心颱風威脅正忙著搶收，台南麻豆及花蓮瑞穗柚農直呼缺工嚴重，人手難找，就算一天開出2千元酬勞，還包中餐及午休都不見得能找到工人，期盼政府能幫幫忙。農業部農糧署說，麻豆近兩日會採收完畢，較憂心的是花蓮瑞穗產區，因應颱風來襲，當地人力團也開始集結到產地協助。

台南市文旦面積1095公頃，麻豆區占839公頃，預估產量2.2萬公噸，李姓柚農說，收成期最耗費人力，去年因白露與中秋相距僅10天，採收時大家搶工跟打仗一樣，今年雖有時間可安排，但採收工作真的是「硬活」，上樹採摘者也需要技巧，能做得住的人不多，所以還是很缺工。

柯姓柚農說，現在缺工確實嚴重，有柚農一天開2千元薪資，另包含中餐及午休都找不到工人，有些柚農就會找在工廠上班的外籍移工來偷偷「兼差」。

除台南缺工嚴重，東台灣花蓮文旦柚也面臨無人採摘窘境。花蓮柚年產2萬公噸，占全台近4分之一，由於颱風威力持續增強，瑞穗鄉黃姓柚農昨早就忙著搶收文旦柚，柚農說，採收期最怕遇到颱風，就算沒有強風把柚子打落一地，但大雨會降低果實甜度，要趕在颱風來襲前採完。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，昨天一早到鶴岡地區果園觀察，發現採收量不到1成，眼看颱風可能撲台，柚農近日忙著找工人，但農村缺工，以往有阿兵哥幫忙採收的前例，農民希望政府能設法協助缺工問題。

麻豆區農會總幹事孫慈敏也指，為解決缺工問題，農會自2018年起向法務部明德外役監申請支援人力，目前產季維持20人左右，另也申請農業移工，希望能協助農民解決缺工。

農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照說，麻豆採收時程不會被颱風延遲，較困難的花東瑞穗產區原本就有採收勞動力，當地也已在組織人力準備看颱風動向協助採收，花東「大收」在9月初，若颱風進來會提早啟動人力團協助農民。

颱風 文旦

延伸閱讀

花蓮文旦柚進入採收期 缺工、颱風逼近兩頭燒

蘇拉颱風下周靠近台灣 宜蘭加速疏通被枯木阻塞的河道

「小鋼砲」蘇拉颱風步步進逼 花蓮文旦柚忙搶收

中颱蘇拉「小鋼炮」 專家估下周二海陸警齊發 不排除在這登陸

相關新聞

已花掉5.7億 農發基金補貼進口蛋惹議

為解決蛋荒，農委會（現為農業部）從今年三月起，以農業發展基金執行專案進口雞蛋計畫，截至今年七月為止，已經進口帶殼蛋逾一點...

進口蛋補貼 蛋商：私人進口慘賠

農業部從今年三月專案進口雞蛋，至七月補貼價差已近五點七億元，業者認為，缺蛋問題不可能一直靠進口，這僅是救急不救窮，蛋農沒...

新聞眼／農業部大撒幣 幫了哪國農民

為解決蛋荒危機，農業部五個月就撒幣五點七億元，補貼進口蛋價差，諷刺的是，這筆預算居然是來自「增進農民福利及農業發展」的農...

蘇拉增強 不排除從花東、恆春登陸

蘇拉颱風昨凌晨轉為中度颱風，不排除會增強為強度颱風。中央氣象局表示，蘇拉未來先朝南移動，再北轉往台灣東南側陸地行進，周三...

與颱風賽跑 搶收柚子嘆缺工

中颱蘇拉強度增強，現正值文旦採收期，柚農憂心颱風威脅正忙著搶收，台南麻豆及花蓮瑞穗柚農直呼缺工嚴重，人手難找，就算一天開...

Google評分未破4顆星 台大院長：專業不是用投票就可看出好壞

Google評分已成為民眾從事任何行為的重要參考依據，就醫也不例外。台大醫院是全台醫療龍頭，Google評論共計1900...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦