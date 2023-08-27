蘇拉增強 不排除從花東、恆春登陸

蘇拉颱風昨凌晨轉為中度颱風，不排除會增強為強度颱風。中央氣象局表示，蘇拉未來先朝南移動，再北轉往台灣東南側陸地行進，周三、周四最接近台灣，最快周二就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報視路徑而定，登陸地點仍有變數，最有可能從花東或恆春半島，屆時以中颱上限機率高，不排除有接近強颱等級的強度。

氣象局預報員趙紘表示，蘇拉颱風截至昨天傍晚在菲律賓東方外海，距離台灣約五百公里，已有颱風眼結構出現，且因環境溫暖適合發展，未來會逐漸增強。

趙紘表示，蘇拉颱風今先往南移動，仍會為台灣東南部沿海帶來長浪，周一、周二漸往北，長浪擴大到東半部沿海，周三、周四更為接近，各地也都有長浪出現。

他指出，今明兩天仍為典型夏季天氣型態，晴朗炎熱要留意午後雷陣雨。周二起颱風外圍水氣增加，東半部整天有不定時降雨，西半部還是多雲到晴，以午後雷陣雨為主。周三至周五，為颱風最接近台灣的時刻，東半部有較大雨勢，西半部則視颱風移動方向而定，各地風力也會相當強勁；若發布陸警或風雨達標，部分縣市有放颱風假機會。

氣象局也說，丹瑞颱風已距離台灣相當遙遠，未來朝日本東南方海面移動，預估周二以後就會變成溫帶氣旋。另在關島附近有較大的低壓區，未來可能逐漸增強，發展結構比較完整的熱帶系統，不排除成為今年第11號颱風「海葵」，但三颱共舞機率不高。