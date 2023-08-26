快訊

亞洲青少棒賽／成功復仇！中華隊6:4擊敗日本 奪隊史第7冠

離開公職真的自由？ 人父道辛酸吐「血淚12字」回鍋捧鐵飯碗

新北資源回收鐵皮屋傳火警！出動43車78人搶救 全面燃燒畫面曝光

嘉市美術館首開放夜間參觀 誠品24小時跨夜閱讀

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市美術館誠品書店今、明2天舉辦「24x24燦爛相傳」計畫，打造24小時跨夜閱讀系列活動，嘉市美術館也首度開放夜間參觀，市長黃敏惠邀請大家來趟深夜藝文巡禮。

誠品信義店即將於今年底熄燈，為傳遞24小時閱讀精神，舉行誠品「24X24燦爛相傳」不打烊書店計畫，串連亞洲24家誠品書店週六24小時不打烊；嘉義市美術館誠品書店今天接棒，串聯美術館、咖啡館、餐酒館打造24小時跨夜閱讀系列活動。

黃敏惠下午前往欣賞由嘉頌重奏團與民謠歌手克里夫Cliff帶來的音樂沙龍。她邀請民眾一起來趟深夜藝文巡禮。黃敏惠說，今天的夜晚不打烊，有音樂、藝文、書香及咖啡香，要讓嘉義市的夜晚越夜越精彩。

誠品書店總監張曉玲表示，誠品信義店即將在今年12月畫下句點，因此舉辦24小時閱讀精神，其實24小時書店營運的雖然無法在各個城市都有，但誠品將24小時書店帶到嘉義市來，希望未來可以把更多的文化帶到嘉義。

嘉義市立美術館也響應活動，首度開放夜間參觀時間至晚間9時，搭配主題展策展人黃又文的夜間導覽，邀約民眾品味夜間的藝文巡禮。

此外美術館內的昭和J11咖啡館、燃石小舖、J-BIIRU嘉啤酒餐酒館也分別加入不打烊與延長營業的行列。

在徹夜未眠後，明天早上7時邀請在地作家陳俊文與民眾來一趟醒腦的市區漫步之旅，為系列活動劃下句點。

誠品 美術館 嘉義

延伸閱讀

年輕夫婦斥資千萬改造老屋圓夢 黃敏惠為首間三合院民宿開幕揭牌

整修國定古蹟嘉義舊監 黃敏惠盼中央取消市府修繕宿舍群負擔

蔡英文參觀舊監 黃敏惠希望中央全額補助舊監修復

中台灣區域治理平台會議 黃敏惠今出席推串聯觀光

相關新聞

中颱蘇拉增強已有颱風眼 最快下周二發海警從這登陸

中度颱風蘇拉持續增強，中央氣象局表示，今天下午已有颱風眼結構出現，因環境溫暖適合發展，未來會再增強，預計下周一北轉往台灣...

雨彈升級 嘉義縣豪雨「國家級警報」響、8縣市大雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，影響時間至晚上，今天嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，屏東地區...

嘉義縣大雷雨轟1小時 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地...

午後對流旺 9縣市大雨特報注意雷擊

中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，今天屏東地區及苗栗以南、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

Google評分未破4顆星 台大院長：專業不是用投票就可看出好壞

Google評分已成為民眾從事任何行為的重要參考依據，就醫也不例外。台大醫院是全台醫療龍頭，Google評論共計1900...

新北親水設施新亮點又增一處 新店親情人工溪流今起開放

新北市水利局在新店的親情河濱公園，打造一座「近自然景觀溪流」，提供民眾更為親近且可安全體驗溪流的河濱亮點，人工溪流今天起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦