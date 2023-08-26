嘉市美術館首開放夜間參觀 誠品24小時跨夜閱讀

嘉義市美術館誠品書店今、明2天舉辦「24x24燦爛相傳」計畫，打造24小時跨夜閱讀系列活動，嘉市美術館也首度開放夜間參觀，市長黃敏惠邀請大家來趟深夜藝文巡禮。

誠品信義店即將於今年底熄燈，為傳遞24小時閱讀精神，舉行誠品「24X24燦爛相傳」不打烊書店計畫，串連亞洲24家誠品書店週六24小時不打烊；嘉義市美術館誠品書店今天接棒，串聯美術館、咖啡館、餐酒館打造24小時跨夜閱讀系列活動。

黃敏惠下午前往欣賞由嘉頌重奏團與民謠歌手克里夫Cliff帶來的音樂沙龍。她邀請民眾一起來趟深夜藝文巡禮。黃敏惠說，今天的夜晚不打烊，有音樂、藝文、書香及咖啡香，要讓嘉義市的夜晚越夜越精彩。

誠品書店總監張曉玲表示，誠品信義店即將在今年12月畫下句點，因此舉辦24小時閱讀精神，其實24小時書店營運的雖然無法在各個城市都有，但誠品將24小時書店帶到嘉義市來，希望未來可以把更多的文化帶到嘉義。

嘉義市立美術館也響應活動，首度開放夜間參觀時間至晚間9時，搭配主題展策展人黃又文的夜間導覽，邀約民眾品味夜間的藝文巡禮。

此外美術館內的昭和J11咖啡館、燃石小舖、J-BIIRU嘉啤酒餐酒館也分別加入不打烊與延長營業的行列。

在徹夜未眠後，明天早上7時邀請在地作家陳俊文與民眾來一趟醒腦的市區漫步之旅，為系列活動劃下句點。