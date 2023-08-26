饕客狂買！500碗小吃市集台南登場 泉成、小春園被掃貨
最道地的台南美食小吃，一站購足吸引破千人搶購！由第一份在地觀點的小吃指南500碗，與致力推廣台灣美食的Uber Eats，共同合作舉辦「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，今首日在新光三越台南新天地西門廣場舉辦，台南在地名店「泉成點心店」綜合炸物拼盤、保安路米糕特別推出的「粽葉米糕」超熱賣，限時推出就有民眾排隊搶購。明天最後機會搶購台北百年名店「小春園滷味」、基隆名店「周家蔥油餅」等，都能在台南市集中吃得到。
此次500碗台南得獎名店大集合，泉成點心店的綜合炸物拼盤，是店裡面吃不到的組合，16點準時開賣，每份150元，數量有限售完為止，連老闆娘自己大呼「真的好划算！」而且不用早起去泉成本店人擠人，到500碗｜Uber Eats 美食小吃市集，就能吃到最佳美味。其他名店如「清子香腸熟肉」也有綜合拼盤，香腸、米腸、鱘丸都一次滿足；甜品可吃「阿卿杏仁茶」，帶來清涼杏仁茶、綠豆饌等。
台南民眾不用跑北部，也能吃到500碗北部得獎名店，百年滷味名店「小春園滷味」，帶來熱賣的鴨舌、鴨翅、脆腸、豆乾等，今就讓不少台南老饕一次5包帶走；基隆名店「周家蔥油餅」現炸出攤，每次一出鍋就秒殺，今就賣出上百片，明天都還有機會吃到。
Uber Eats人氣名店「大苑子」，有許多清涼飲料，讓大家逛累了可以解渴；日十早午食則有現做不同口味的蛋餅，當成下午茶剛剛好；Bobby and Burger有手工漢堡、壓扁漢堡等，現煎現吃超美味。
其他人氣名店如「雙好牌餐包」有現場烤熱的餐包、「大腸堂小食舖」有銅鑼燒，滿足大家不同的味蕾。
市集中，Uber One會員將享有專屬優惠，只要出示會員App就能夠免費搶先使用當紅拍貼機，現場各攤位也針對Uber One會員推出專屬優惠。
為讓大家度過舒服的午後時光，明天15點30分普琈門樂團帶來國樂跨界演出，18點30分由民生電氣 DJ LITRO炒熱現場氣氛。
現場只要於市集內消費，並拍照打卡公開上傳個人FB或IG，標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ，即可免費使用乙次拍貼機。
500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台南場
時間：2023年8月27日（周日）1400-2000
地點：新光三越台南新天地西門廣場（台南市中西區西門路一段658號）
・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/fXFTlA
・第一屆500碗得獎名單線上地圖 https://udn.com/500bowlsaward/
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