台南登革熱累計2332例 已分布25個行政區

台南市今天新增109例本土性登革熱，累計2332例，已連續4天增逾百例，疫區新增新市區，已25個行政區有疫情，佔全市37個行政區的2/3。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增109例本土性登革熱，其中安南區30例，東區27例，永康區20例，南區15例，北區8例，仁德區3例，中西區、安平區、新化區、新市區、歸仁區及關廟區各1例，年齡介於1歲以下至91歲，106例由診所或醫院通報，3例擴大採檢發現。

面對安南區疫情升溫，市府昨天執行安南區16里全面大範圍化學消毒，公所今天再動員社區孳清，深入大街小巷、防火巷及屋後溝，找出隱藏孳生源，降低病媒蚊密度，阻斷傳播鏈。

台南衛生局長蘇世斌表示，近6週監測數據顯示，安南區溪墘里及安富里病例數持續上升，市府相當重視2里交界百棟海砂屋空屋問題，已張貼限期清除孳生源公告，後續將強制執行全面性登革熱防疫措施。

此外，南區同安里、鯤鯓里、永寧里，東區忠孝里、德高里，中西區西湖里，安南區學東里、四草里等，病媒蚊監測指數偏高，傳播風險升高，須加強清除孳生源。

衛生局昨天在南區調查230戶，其中陽性戶2戶查獲2個陽性容器，開立2張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計2332例，分布於永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區、安定區及新市區共25個行政區。