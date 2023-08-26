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林口長庚「瓣」您聽心音找心病 認識心臟瓣膜疾病
林口長庚醫院今日響應臺灣介入性心臟血管醫學會舉辦的「聽心音、找心病」全台大串連公益活動，在決策委員會主委程文俊、陳建宗院長主持下，由心臟衰竭中心張其任主任帶領心臟內科醫師群，為現場民眾免費「聽心音」，希望藉由簡單的「聽心音」檢測及超音波檢查，早期發現並有效治療心臟瓣膜疾病。
長庚表示，台灣人口逐漸老化，高齡化社區民眾常是心臟瓣膜疾病的好發族群，不少患者在疾病早期並沒有明顯的症狀，常等到疾病惡化嚴重影響心臟功能時才就醫，錯失了及早處理的機會。部分患者雖然在疾病早期就被診斷，但因為擔心手術的風險而延誤治療，等到症狀惡化時才體認治療的必要性，這時手術的風險反而上升。
林口長庚醫院張其任主任表示，許多的心臟瓣膜疾病其實只要透過簡單的聽診就可得到初步診斷，再藉由非侵入性的心臟超音波檢查，就可確定診斷並決定適合的治療方式。以往心瓣膜疾病的治療多以傳統開心手術修補或更換瓣膜，近年來包括主動脈瓣和二尖瓣等疾病都可藉由導管方式治療，不需動刀開胸或開心，甚至不需要插管麻醉，只需打針從血管引入導管就能更換或修補瓣膜，大大的降低了治療的風險，也縮短了術後恢復期。
長庚表示這些診斷與治療上的進步，讓更多的患者可以及早接受適當的治療，提升生活品質和健康狀態。希望藉由今日活動，提高民眾對心臟瓣膜疾病的認識，正確守護自身及家人的健康。
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