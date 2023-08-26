嬰幼兒穀物類食品稽查 1家未核備衛生管理人員

食藥署今天公布國產嬰幼兒穀物類輔助食品製造業稽查結果，共查核22家製造業者、抽驗37件產品及其穀類原料，僅1家業者未完成衛生管理人員核備，其餘均合格。

米餅是常見寶寶副食品，衛生福利部食品藥物管理署例行抽驗嬰幼兒食品重金屬外，110年起因應消基會抽驗20件嬰幼兒米製副食品竟有4件鎘超標，更進一步媒合農糧署，提供符合嬰幼兒米限量標準公糧產區資訊15家。

食藥署今天公布「112年度國產嬰幼兒穀物類輔助食品製造業稽查專案」結果，共查核22家製造業者、抽查61件產品標示及抽驗37件產品及其穀類原料。其中1家業者未完成衛生管理人員核備，轄管衛生局已依法裁處，其餘查核及檢驗結果皆符合規定。

食藥署副署長林金富下午接受媒體電訪表示，吃進重金屬毒物有害人體健康，嬰幼兒更是特別需要保護的高敏感族群，包括台灣、歐盟等國際上對此規範都更為嚴格。

根據食藥署現行規定，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鉛含量限制為0.05mg/kg，而一般穀類食品（包括米）則是0.2mg/kg；嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品的鎘含量為0.04mg/kg，一般原料米為0.4mg/kg。

林金富並提到，原料米（食米）每年抽驗重金屬含量，光是110年至今年6月就抽驗175件，結果均合格。

他建議業者採購原料米時，可選擇農委會輔導生產稻米，另外就是提醒工廠端做好原料來源管控，落實原料驗收機制，這在食品良好規範（GHP）中也有相關規定。