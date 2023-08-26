開學到！竹市3高中校車票價漲家長哀怨 市府曝漲價原因

全台客運業鬧「司機荒」，新竹市3所市立高中學生通學專車先前傳出流標不斷，隨開學時間逼近，3高中的交通車勞務採購案都順利標出，但決標金額都比去年大幅增加，部分校車路線收費連帶大漲；有成德高中家長抱怨每學期收費從9000多元漲到2萬多元，完全沒有任何補貼，新竹大眾運輸又不方便，政府到底在做什麼？

市府教育處說明，主要是大環境影響，學校通學專車招標不易，在不減班、不停開的目標下，市府與學校積極邀標，感謝業者願意協助讓校車能到位。成德高中今年改依里程數計價，部分行駛較遠的路線確實調漲，但如果搭車學生人數有增加，票價會再調降。

新竹市成德、建功與香山高中都有開設學生交通車，提供住在竹市或竹縣的學生能搭車通勤，採使用者付費，但今年受全台司機荒影響，3校的學生交通車勞務採購案不順。

好不容易3所學校校車標案在8月陸續標出，不過依據電子採購網資訊，決標金額都比去年高出許多。成德高中去年以371萬元決標今年增至700萬元，建功高中去年421萬餘元今年增至600萬餘元，香山高中今年以614萬餘元決標，也比去年370萬餘元要多。

有成德高中家長上網發文抱怨，表示孩子原搭乘新豐線從竹北市中華路上車，1學期收費9792元、1天平均98元，但今年1學期要2萬500元、1天205元，不只票價漲幅翻倍，也無奈新竹大眾運輸系統不優，火車站到學校公車班次少，最後只好家長專車接送。

市府教育處說明，學校端不會故意拉高價格，主要是礙於大環境，也希望能辦成校車，校車票價才會提高，平均至少成長3成。以成德高中來說改為依站點里程計價，路線票價整體而言有降、有漲，新豐線因為行駛路線較遠，票價翻倍，該校目前預計266人搭乘校車，若搭乘學生變多會調降。

至於是否有補助可能？教育處坦言，高中並非義務教育階段，日前推出的關埔地區國中通學專車也是因應當地因學校容納量不足衍生的轉分發配套，且新竹市沒有任何1所列為偏遠地區或非山非市的學校，難以依據教育部相關要點申請補助，但新竹地區高中職會有跨縣市交通需求，市府會積極向中央反映、爭取。