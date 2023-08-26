簽署化解鄉親與重機對立情緒 獅潭好朋友市集登場

苗栗縣獅潭鄉公所為化解大型重機與地方的衝突和對立，今天起一連2天在獅潭義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，邀鄉親與重機車友同樂，並安排簽署活動宣導重機路權、用路觀念，吸引大批重機騎士參與，雙方互伸「友善的手」；縣長鍾東錦呼籲車友注重安全和交通規則、不改裝，進入聚落路段減速慢行，保證不用擔心警察來取締。

台3線獅潭、三灣鄉等路段，每逢假日成為大型重機騎士出遊馳騁行經的熱區，但多年來引發沿線居民抱怨重機飆車、噪音擾寧，怨言不斷，重機宛如成了地方「仇視」的公敵；鄉公所這次辦好朋友風格市集，特地邀重機車友來參與，希望透過雙向溝通、理解，化解鄉民對重機敵視心態，讓車友成為鄉內觀光發展的助力。

鍾東錦及獅潭鄉長劉淑能等人上午啟動好朋友風格市集，會場安排30個在地青創及小農攤販，並設有簽署站向鄉親宣導3件事，包括白牌機車在混合型車道上擁有與汽車平等路權；黃牌及紅牌重機路權比照汽車，在禁行機車道與混合型車道上擁有與汽車平等的路權；黃牌及紅牌重機比照汽車停放汽車停車格，並允許併排停放節省空間。

簽署活動也向車友宣導機車不違法改裝、騎車不危險駕駛及進入街區不刻意拉轉等3項訴求，讓獅潭鄉跟車友成為好朋友，歡迎重機騎士到浪漫台3線遊玩，採買當季新鮮優質的農特產，品嘗在地美味佳餚。

從台中來的車友胡智斌說，他騎重機已5年，紅、黃牌都有，平常上班則是騎白牌，他與同事朋友在假日到獅潭騎乘休閒 、吃仙草放鬆一下，不會競速或刻意拉轉打擾鄉民，他覺得簽署活動滿好的。

鍾東錦表示，三灣及獅潭的台3線路段彎道多，吸引重機造訪，歡迎重機來遊玩刺激消費，但希望車友能遵守交通規則，進入聚落減速慢行，千萬不要刻意加大油門，「生命只有一次，無法重來」，享受快感同時務必要注意安全，也不要改裝，如此一來他保證車友不用擔心警察取締，但如果情況不斷，縣府也會不得不應鄉親要求配合執法。