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中颱蘇拉增強已有颱風眼 最快下周二發海警從這登陸

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇拉颱風預計下周一北轉往台灣東南部移動，最快下周二發布海上颱風警報。圖／氣象局提供
蘇拉颱風預計下周一北轉往台灣東南部移動，最快下周二發布海上颱風警報。圖／氣象局提供

中度颱風蘇拉持續增強，中央氣象局表示，今天下午已有颱風眼結構出現，因環境溫暖適合發展，未來會再增強，預計下周一北轉往台灣東南部移動，最快下周二發布海上颱風警報。雖然登陸地點變數還很大，但目前最有可能是從花東或恆春半島。

氣象局預報員趙紘表示，蘇拉颱風目前在菲律賓東方外海，距離台灣約500公里，目前已增強到每秒45公尺，暴風半徑150公里，結構發展完善，今天下午已有颱風眼結構，且因環境溫暖適合發展，未來會逐漸增強。明天路徑持續往南，下周一往北分量就會出現，太平洋高壓及導引氣流增強，會逐漸往西北移動。

趙紘表示，雖然蘇拉颱風明天先往南移動，但仍會為台灣東南部沿海帶來長浪，下周一、周二逐漸往北，長浪也擴大東半部，周三、周四更為接近，各地也都有長浪出現，提醒民眾下周避免前往海邊從事活動。

他也說，蘇拉颱風目前還在打轉接段，路徑仍有不確定性，最快下周二發布海上颱風警報，陸上颱風警報則取決於路徑偏南還偏北。至於登陸地點變數還很大，目前最有可能是從花東或恆春半島。

趙紘指出，今天仍為典型夏季天氣型態，上午各地晴朗炎熱，有33至36度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷都有36度高溫，最高溫出現在新北三峽36.3度，午後苗栗以南山區、屏東有局部大雨出現，僅桃園以北較為穩定。明天也是差不多的天氣，並持續到下周一。

他表示，周二起蘇拉颱風靠近，東半部水氣變多，整天有不定時陣雨，西半部仍為多雲到晴、悶熱天氣，午後有雷陣雨。周三起颱風影響明顯，東半部有較大雨勢，西半部則視颱風動態而定，若路徑偏北就影響中部以北地區，偏南則影響南部地區，不確定性大。

蘇拉颱風 高溫

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