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MeToo遊行明天上街 重新喚起社會大眾關注性暴力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

MeToo運動一把火，直到今年五月才真正開始在台灣延燒，但議題熱度近日略有降溫。為此，8名大學生決定在明天發動「台灣metoo遊行」，為運動添加柴薪，也為在社會角落、不被關注的性暴力受害者遞上溫暖，盼大眾持續重視MeToo議題。「台灣metoo遊行」預計明天下午1點在西門捷運站5號出口集結。

台灣meToo遊行召集人鄭益瑄表示，今年五月起湧現的me too事件，焦點多擺在公眾人物、不同領域名人，遊行想關注的是不被注意到的平民老百姓，這群性暴力受害者一樣需要被關懷，也需要資源協助，才能好好面對傷痛，希望能透過這次的遊行，讓me too的討論從網路走向現實世界，創造一個友善受害者的環境，也讓更多人看見性暴力議題的多元與普遍性。

鄭益瑄說，正因為台灣me too聲浪近日消退，這時候舉辦遊行，就是要重新喚起社會大眾的關注，讓有相關經驗及持續關注的朋友看見自己並非孤單一人。

明天遊行預計下午1點於西門町捷運站5號出口集結，途經中華一路、忠孝西路一段、公園路、襄陽路、武昌街一段後再回到中山堂廣場，之後會在秀山街安排短講，目前出席者包括勵馨基金會執行長王玥好、民進黨立委范雲、時代力量發言人余佳蒨等，現場也會有性暴力受害者現身講述自身經歷。

鄭益瑄說，除了遊行、短講活動，明天也設有小型展覽，展覽也分為八個區塊，包括遊行立意與訴求、簡介性平三法、MeToo運動救濟資源，並展示性暴力故事的「第九十九道曙光」，盼透過活動讓大眾知道性暴力事件無所不在。

運動 MeToo 捷運

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