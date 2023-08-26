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新北親水設施新亮點又增一處 新店親情人工溪流今起開放

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市水利局在新店的親情河濱公園，打造一座「近自然景觀溪流」，提供民眾更為親近且可安全體驗溪流的河濱亮點。圖／新北市水利局提供
新北市水利局在新店的親情河濱公園，打造一座「近自然景觀溪流」，提供民眾更為親近且可安全體驗溪流的河濱亮點。圖／新北市水利局提供

新北市水利局在新店的親情河濱公園，打造一座「近自然景觀溪流」，提供民眾更為親近且可安全體驗溪流的河濱亮點，人工溪流今天起對外開放，民眾可把握暑假尾聲，來體驗親水活動。

為了讓民眾在都市裡可以有一處安全及親水的水域，水利局在新店的親情河濱公園，建構一座仿自然景觀溪流，平均寬度2公尺至8.5公尺、水深35至60公分，並就近取材新店溪河床的塊石於溪流河道堆疊排列。

其中共設有7座塊石跌水設施，減緩水流能量且有利水生動物棲息，達到提供生物友善的棲息環境，配合觀賞平台及說明牌面，設計一段供民眾安全體驗親水活動的水域空間。

水利局長宋德仁說，人工溪流目前開放最上游第一區的親水區域，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩，並注意自身安全，其它區河段為景觀河段不建議進入水域，人工溪流今日起開放，民眾不妨抓住暑假尾巴，來一場親水之旅。

水利局表示，人工溪流親水時段為上午7點至下午6點，民眾可搭公車644、906、綠15，在親情河濱公園下站，或是搭乘捷運新店線在新店區公所出站後步行前往，也可自行開車從國道3號安坑出口下交流道後，走環河路前往目的地。

新北市水利局在新店的親情河濱公園，打造一座「近自然景觀溪流」，提供民眾更為親近且可安全體驗溪流的河濱亮點。圖／新北市水利局提供
新北市水利局在新店的親情河濱公園，打造一座「近自然景觀溪流」，提供民眾更為親近且可安全體驗溪流的河濱亮點。圖／新北市水利局提供

水利局 德仁

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