台3線獅潭近9公里實施區間測速 車友：變成最吵的路段

苗栗縣獅潭鄉公所辦的浪漫台3線「好朋友風格市集」今天登場，向大型重機士伸出「友善的手」，希望化解多年來鄉民對台3線公路沿線重機不斷，帶來噪音等困擾和抱怨，促使雙向溝通；車友團體認為目前獅潭路段實施長達近9公里的區間測速造成「雙輸 」，反而成了「最吵的路段」，建議縣府可測試暫停執法，汽機車噪音是否增減即可得知，並相應作出調整。

苗栗縣政府及公路總局等單位在獅潭路段實施區間測速後，先前出現車友從區間測速路段旁的小路「轉進」，反而引發社區居民抱怨，經調整後目前區測路段長達8884公尺，限速60公里，但許多車友或駕駛會出現在終點或路邊停等，以免平均時速超標的奇特現象。

「小老婆汽機車資訊網」車友代表Singer何柏毅說，獅潭鄉公所辦這次好朋友市集活動「很大膽」，卻是很棒的事，給車友與鄉民有了溝通的機會，希望未來有更多政府單位辦此類活動。他說，他可以理解鄉民對噪音的困擾，但今天從台北一路騎下來，發現台3線獅潭的區間測速路段是最吵的路段，為防止噪音實施區測，是錯誤作法和觀念。

何柏毅指出，沿路帶來的噪音包括汽、機車，但民眾可能分不清，這些車輛在區測路段停愈久，噪音就愈大，駕駛人受限慢慢駕駛，重機也慢騎，反而聲響更大，甚至離去時製造更大聲響，想以區間測速來「降噪」，對鄉民和車友來說是「雙輸」，唯一受益的就是政府的罰款收入；信賴是雙向的，需要時間，建議苗栗縣政府可以選個時間點暫停實施區測，測試噪音是增是減，如果降低就可證明以區測降噪的作法不適合，應調整以其他方式處理。

三灣、獅潭境內的台3線路段道路寬敞、車流少，沿線風景優美且紅綠燈少，加上道路蜿蜒，一向是大型重機騎士的「最愛」，但重機行經時排氣管轟隆隆的聲響，加上部分騎士超速飆車，多年來引發沿線居民強烈反彈，抱怨安全及生活品質受影響，往年還曾揚言要組「自衛隊」反制。