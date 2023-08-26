進口雞蛋專案補貼金額曝光 他批農業部：「真的是扯中之扯」

立法院時代力量黨團取得資料顯示，政府總補貼進口雞蛋價差5.69億元，若不算液蛋，平均每顆進口雞蛋價差補貼為3.9元。立委邱顯智說，農業部若延續農委會撒錢採買進口農產品，製造民生穩定假象，何需升格？對此，農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘今天在臉書表示，在野黨裡面終於有人監督到瞎搞的農業部了，為邱顯智給點掌聲。

本報獨家報導，農委會從今年3月開始執行專案進口雞蛋計畫，立法院時代力量黨團取得一份農業部資料顯示，截至今年7月為止，進口殼蛋逾1.4億顆，另有液蛋約192公噸，政府總補貼進口雞蛋價差5.69億元。

「Lin bay 好油」說，雞蛋從去年11月開始日本就沒辦法給我們雞蛋，但農業部長陳吉仲在忙選舉，要跑各地方的助選行程，大選完了還要去南投跑補選行程，就實在沒時間管雞蛋，面對媒體的質問也是說，很快就會平穩，台灣不缺蛋。

「Lin bay 好油」說，所以11-2月都沒有什麼進口雞蛋來補充，等到3月補選完了，才發現洞已經那麼大，已經填補不起來，這時候也不管禽流感的問題了，有蛋就好，就緊急開放8個國家的雞蛋可以輸入。

「Lin bay 好油」表示，他3月說農業部澳洲雞蛋1公斤要補貼150左右，「我實在是低估農業部的無能，竟然是306噸補貼了1.145億」，每公斤竟然補貼了374元，如果以1公斤18顆雞蛋來計算，每顆雞蛋補貼20.78元，「真的是扯中之扯」。

他說，而這些錢竟然是來自農業發展基金，就可以知道農業部濫用經費到什麼程度了，請問進口雞蛋跟本土農業發展有什麼關係？進口雞蛋可以幫助農業發展嗎？

「Lin bay 好油」表示，畢竟買水果來埋都可以說成是加工了，補貼進口雞蛋是幫助本土農業發展一定也合理，沒毛病。在農業部要開始補貼進口雞蛋的時候，政策宣布10天左右，他就去揶揄認識的能進口雞蛋的廠商，可以稍微賺一筆國難財。對方說別傻了，「都被內定的廠商綁光了，他去問中央畜產會，中央畜產會跟他說配額已經滿了。他就搞不懂要進上億顆的雞蛋，怎麼可能10天就排好了」。如果自己進拿不到補貼，一櫃可能要虧70-80萬。

「Lin bay 好油」表示，現在看到名單我懂了，「是他沒有資格」，只有畜產會、台農發和特定廠商才能領這種專案補貼，其他的廠想進口可以進，但拿不到價差補貼，在1顆蛋快4元的價差補貼下，誰進口的蛋能跟這些補貼蛋競爭？

他說，所以就算這些有差額補貼的公司進口發霉蛋、藥殘蛋、臭掉的蛋，整個下游通路也沒得選擇，因為其他上游都不會進口，價格沒辦法跟這些有補貼的雞蛋競爭。