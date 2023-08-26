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影／桃機消防員招考今進行體測 到考49人錄取率26％

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
原本是健身教練且第二次來報考的黃泓軒（左邊爬竿者）表示自己能力跟職位符合，想做不同領域的轉換給自己一個期許，消防員相對來說穩定，不同階段有不同的考量，這次是第二次來報考，上次成績是備取15。記者季相儒／攝影
原本是健身教練且第二次來報考的黃泓軒（左邊爬竿者）表示自己能力跟職位符合，想做不同領域的轉換給自己一個期許，消防員相對來說穩定，不同階段有不同的考量，這次是第二次來報考，上次成績是備取15。記者季相儒／攝影

桃園國際機場公司為因應機場部份消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，將招募13名新進消防人力，起薪為3萬6510元，不限科系都可報考，總共有59人報考，今天進行第一階段的體能測驗，到考人數49，錄取率依到考人數來計算約26%。

體能測驗分別有五個項目跑步在3000公尺18分鐘內完成、舉重在90秒內完成110磅挺舉不著地3次、負重跑步需背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步、單槓在90秒內上槓3次及爬竿須在90秒內完成臂力爬竿5公尺。

桃園機場消防隊分隊長洪英傑表示今年報考59位，今天體測到考的有49位，這次預計招募13位，因應退休撥補人員為主，未來會因應第三航廈及第三跑道陸續招募。

對於桃園機場消防工作特質，洪英傑指出桃園機場消防工作需要因應瞬息萬變的災害現場，也要因應航空器搶救以及機上人員的緊急救護。

原本是健身教練且第二次來報考的黃泓軒表示自己能力跟職位符合，想做不同領域的轉換給自己一個期許，消防員相對來說穩定，不同階段有不同的考量，這次是第二次來報考，上次成績是備取15。

第一次報考的曾治嘉表示這是一份不錯的工作，消防也是需要具有使命感的工作，對這樣的工作非常有興趣，期待能在國門來服務。

桃園機場消防員招考報考59位，今天體測到考的有49位，這次預計招募13位，因應退休撥補人員為主，未來會因應第三航廈及第三跑道陸續招募。記者季相儒／攝影
桃園機場消防員招考報考59位，今天體測到考的有49位，這次預計招募13位，因應退休撥補人員為主，未來會因應第三航廈及第三跑道陸續招募。記者季相儒／攝影
桃園機場消防員招考今天舉行體能測驗，其中舉重項目要在90秒內完成110磅挺舉不著地3次。記者季相儒／攝影
桃園機場消防員招考今天舉行體能測驗，其中舉重項目要在90秒內完成110磅挺舉不著地3次。記者季相儒／攝影

桃園機場 消防員

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