健保嚴查住院、癌友商保路斷 洪子仁：防疫險亂象重現

健保署近期要求各醫院，不得讓使用標靶藥物等口服癌症新藥病人使用健保病房，癌友無法符合商業保單「要住院才能理賠」要求，被迫中斷治療。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今表示，一早看到訊息十分有感，健保總額不足、無法加速癌症新藥給付，癌友想用商保補位健保過程中卻屢遭阻礙；醫院最珍貴的床位資源，也因為制度設計不良而被耗用。

洪子仁表示，健保總額有限，實際可用病床數已因護理人員不足而減少，從醫院管理角度來看，住院管控「一定要更嚴謹，不需住院治療的病患，不論使用健保或自費身份，都不應住院。」但癌症新藥因健保總額不足，納保初期多採限縮給付，有三分之二的癌症病友「只能自費治療」，才必須尋求商業醫療保險，補足高昂的自費新藥支出。

他也說，商業醫療保險的保單設計跟不上醫療科技、治療方法與藥物進步，故設下必須住院才能實支實付的規定，導致不須住院治療的癌友被迫到醫院住院，造成「健保、癌友與醫院三輸」的局面。此事與去年5月，新冠疫情期間保險公司要求PCR檢測陽性診斷書，才能獲得「防疫險」理賠的情景如出一轍，當時就造成醫院急診大排長龍的亂象。

洪子仁昨天接受本報採訪時表示，過去沒人能預料，癌症居然會變成一種慢性病，晚期患者不必住院，吃口服藥也能治療。商保未與時俱進，醫師佛心為病友安排短期住院好申請理賠，若被健保署揪到恐被核刪，醫院儼然是整個事件中的夾心餅乾。政府應負責任，由行政院召集衛福部與金管會盤點健保、商保可能疏漏的問題。