全台約1500家非法經營 插畫展抽萬元住宿券宣導找合法旅宿

疫後觀光復甦，民眾旅遊住宿需求也隨之提升，根據交通部觀光局統計，今年上半年合法旅館有3325家、民宿有11139家，未合法列管旅館及日租套房有989家、民宿有593家，分別占約23%、5%，總計開出逾6千萬元罰鍰。

交通部觀光局結合插畫家「尼胖」及「少女阿妙」以「聰明選 安心玩」主題舉辦插畫展，呼籲民眾選擇合法旅宿。

觀光局表示，取締非法旅宿業者要仰賴地方政府執行，觀光局會依地方量能補助經費聘僱稽查人力，每年也針對地方旅宿管理進行督導考評，若地方首長夠重視，施政力道就會加強。但觀光局也說，近年非法業者也多會對稽查有所因應，像是包裝日租套房廣告規避稽查等，仍要多仰賴消費者檢舉。

觀光局指出，此次結合網路知名插畫家在松山文創園區舉辦合法旅宿插畫展，並運用AR科技推出合法旅宿IG濾鏡體驗，民眾只要透過手機掃描，即可置身各種旅館宿情境中，另有萬元抽獎活動，有機會抽到萬元住宿券、喔熊聰明選自動傘、香氛旅行組等，活動首日吸引不少親子前來體驗。

根據觀光局統計，今年上半年未合法列管旅館及日租套房分別有338家及651家，占比較去年同期25%微幅下降，其中以台北市201家、台中市187家最多。未合法民宿總計有593家，占比與去年同期5.6%差不多，以屏東縣157家、南投縣125家最多。

觀光局表示，去年旅館業及民宿管理輔導績效，獲優等縣市為新竹市、台東縣、金門縣和高雄市；甲等為花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、基隆市和苗栗縣；乙等為新竹縣、台中市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣和南投縣；丙等為彰化縣。今年評比結果將於明年初公布。另也提醒民眾訂房前可透過「台灣旅宿網」查詢旅宿名稱，謹記兩大選宿秘訣「訂房前查證號」、「check-in時看標章」。