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打完疫苗變禿頭？ 新北女打完莫德納後狂掉髮獲救濟金

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
44歲新北陳小姐在接種莫德納疫苗後出現嚴重掉髮至全頭禿。示意圖。本報資料照片
44歲新北陳小姐在接種莫德納疫苗後出現嚴重掉髮至全頭禿。示意圖。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第206次審議小組會議紀錄，此次審查150案，共有23例獲得救濟金。疾管署副署長曾淑慧表示，獲得疫苗救濟金的23例個案中，獲賠金額最高為3萬元，包含新北市女子在接種疫苗之後掉髮掉到禿頭。

23例獲得救濟金中都是新冠疫苗，分別為BNT疫苗10例、AZ疫苗8例、莫德納4例及高端各1例，救濟金額從5000至3萬元不等，年齡介於14歲至68歲間。

獲賠3萬元的個案有3例，其中一名44歲新北陳小姐在接種莫德納疫苗後出現嚴重掉髮至全頭禿。曾淑慧表示，掉髮通常和心理壓力以及自體免疫因素有關，該個個案打完疫苗後陸續掉頭髮到全禿，討論的時候無法確定關聯性，所以給3萬元救濟金。

另有台北市40歲阮小姐在接種BNT疫苗後因皮膚紅疹就醫，後續合併有次發性感染。雖然BNT是mRNA 疫苗並不具致病力，不會造成感染症，但蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等。惟其症狀時序上仍無法確定與接種 疫苗關聯性，且經住院治療，給予救濟金3萬元。

另外一名個案為新北市18歲林先生在接種BNT疫苗後出現胸痛症狀，符合心肌炎診斷，但無法確定與疫苗關聯性，也是給予救濟金3萬元。

此外，新竹市14歲廖姓女子在接種BNT疫苗後因胸痛而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，心臟超音波檢查結果無異常，症狀與BNT相關給予救濟金1萬元，為本次最年輕個案。

莫德納疫苗 BNT AZ疫苗 掉髮 新冠疫苗 高端

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