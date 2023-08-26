撇開「揪你來」禁忌 農業部普渡拜什麼搶先看！出現3大箱綠乖乖

進入中元節平安月拜拜祭祀旺季，許多國人會以各種供品舉辦祭祀活動，以表達對祖先和鬼神的敬意與感謝之情。坊間迷信不宜以香蕉、李、梨等特定水果供奉一事，農糧署說，現在正逢國產水果盛產期，只要心存虔誠和感恩之心，任何水果都可以成為吉利供品。

農糧署建議，民眾可選購色彩鮮豔的紅龍果、香蕉、木瓜、梨及柚子等果品擺盤敬鬼神，不僅顏色討喜，也符合推薦國人每日攝取多色蔬果，以保持身體健康的原則，同時品嘗享用國產優質當季水果。

農業部24日在本部舉辦聯合普渡，桌上供品多為國產農產品、或者農產加工品，白米、米泡麵、蝦餅等，水果類有芒果、香蕉、芭樂香蕉等，國產水果都可拜，並沒有任何禁忌。不過，還有台灣特有「都市傳說」的綠乖乖，多達3大箱。包括農業部長陳吉仲、次長陳駿季等農業部一級主管、同仁都到場參加，即使不少主管信基督教不拿香，也到場參與民俗活動。

農糧署表示，目前正值產季的國產水果有香蕉、梨、紅龍果、木瓜、柚子、芭樂、釋迦、百香果及酪梨等，都是農友辛苦栽種的成果，然而部分坊間或網路流傳訊息，例如農曆7月祭祀流傳有「蕉梨來」諧音禁忌，即香蕉、李跟梨不能用來祭拜好兄弟，多是以訛傳訛，提醒國人祭拜還是以「誠心、誠意」最重要，千萬不要被迷信觀念所困擾；選購水果時請優先考慮國產水果，支持用心栽種的農友，讓農曆7月的感恩月更添普渡眾生的溫馨。

農糧署表示，隨時代潮流改變，農產品衛生、安全及健康為消費者最關注的議題，近年積極輔導農民參與產銷履歷與有機等驗證，其產銷流程皆經過第三方驗證機構稽核把關，確保栽培過程均符合規範，才給予標章使用於產品上。除具有追溯生產者功能外，亦代表品質安全有保障，不論送禮、敬神或祭祀，都是最佳的選擇，歡迎大家用行動支持台灣國產水果。