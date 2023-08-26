蘇拉恐以強颱之姿侵台 氣象局：估發海陸警、不排除登陸

蘇拉颱風下周登陸台灣的機率大增。中央氣象局預報員趙竑說，蘇拉颱風下周三、周四距離台灣最接近，這兩天可能影響最劇烈，提醒民眾做好防颱準備。接近台灣以中颱上限的機率最高，也不排除有接近到強颱等級的強度。

趙竑說，下周三、周四是蘇拉颱風影響台灣最明顯的時候，無論路徑怎麼走，對東半側台灣降雨都會比較明顯，西半部的降雨則視颱風的路徑而定。如果路徑比較偏北，影響就以中部以北為主；若路徑偏南，影響就以南部地區降雨為主。

至於登陸地點，趙竑說，不確定性大，經過台灣東南部陸地的機率比較高，實際登陸地點還會依颱風未來動態有很大的變化。

蘇拉颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，目前位置在菲律賓東方海面，距離台灣460公里左右，還有頗大差距。趙竑說，未來行進方向為在菲律賓附近打轉情形，打轉過程當中，環境條件相當良好，有可能暴風圈逐漸擴大，強度上逐漸增強。

未來動態部分，趙竑說，蘇拉颱風在菲律賓外海，台灣還沒有很明顯受到它環流影響，明天還在菲律賓東方外海打轉，不過，下周一之後慢慢有往北的分量出現，東南方外海太平洋高壓逐漸增強，到下周二太平洋高壓增強明顯，蘇拉颱風往西的分量也會逐漸增加。

另外，他表示，在台灣南側是整個大低壓環流，大低壓環流的大小、強度都會影響太平洋高壓西伸的情況，所以蘇拉颱風未來移動方向還有不確定性在。預估蘇拉颱風下周三、周四距離台灣最接近，這兩天可能影響最劇烈，提醒民眾做好防颱準備。

至於丹瑞颱風，趙竑表示，距離台灣相當遙遠，未來朝日本東南方海面移動，對台灣不會有什麼影響，預估29日之後變成溫帶氣旋。

天氣部分，今天各地晴朗炎熱，普遍高溫來到32至35度，台北盆地、中南部近山區、花東縱谷地區都有機會來到36度以上高溫，中午前後外出要防曬、補充水分。

降雨方面，今天上半天天氣穩定，中午過後注意午後雷陣雨，特別是東半部山區以及苗栗以南的地區，山區可能有局部大雨發生。到晚上隨著熱力作用逐漸減小，降雨趨勢逐漸趨緩。

未來一周天氣分為三部分，他說，今天至下周一為典型夏季天氣型態，午後雷陣雨以外，降雨以山區為主；下周二之後颱風外圍水氣增加，台灣東半側降雨整天不定時降雨，西半部還是多雲到晴，比較悶熱、午後雷陣雨為主，沿海注意長浪。

趙竑說，下周三之後隨著颱風接近，東半側影響最為劇烈，西半側影響還是跟颱風移動的方向有很大的關係。下周三至周五一定要嚴防颱風，降雨會相當明顯，風力也會相當強勁。

目前蘇拉颱風的強度，已增強為中颱，趙竑說，它所在的海溫條件和環境條件相當良好，未來有機會逐漸發展，不過在接近台灣的過程當中，以接近中颱上限的機率最高，不過也不排除有接近到強颱等級的強度。

趙竑說，蘇拉颱風未來朝著台灣東南側的陸地行進，所以發布海警的機率相當高，也預估下周二最有機會發布海上颱風警報。至於陸警，它未來行進方向和太平洋高壓增強有相當大的關係，倘若太平洋高壓增強沒這麼強的話，它將偏向比較台灣東側外海移動，比較強的話會偏向巴士海峽移動，「也代表說陸警機率有，不確定性比較高的」。

在關島附近有比較大的低壓區，未來可能有機會逐漸增強，發展結構比較完整的熱帶系統，也不排除未來成為今年第11號颱風海葵。形成的時間點和它現況及未來發展有關，也預估可能在丹瑞颱風逐漸變成溫帶氣旋的同時，它才有機會逐漸變成熱帶性低氣壓、甚至是颱風。

下周三就是國中小開學日，又蘇拉颱風有登陸台灣的機率，下周三、周四也是颱風影響台灣最劇烈的時候，如果發布陸警或風雨達標，可能有部分縣市一開學就剛好放颱風假的機會。