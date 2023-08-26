軍人遊義大只要93元！ 限時3天、同行者也有優惠價
義大遊樂世界向辛苦的國軍致敬！9/1至9/3，憑軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役等證明購票只要93元，同行者也享699元優惠(至多4人)。此外，9/2、9/3於義大Outlet Mall C區1樓(星巴克前)還有體驗活動，不僅能了解各軍種特色，還能挑戰迷你版天堂路和射擊遊戲。
義大遊樂世界長期投入公益，9/1起將與弘道老人福利基金會合作募集發票，凡捐贈今年9~10月發票每張可折抵票價20元，最多折抵100元，發票將全數捐贈予該會高雄服務處。9/1同步與高雄百年歷史的「中外餅鋪」合作推出899元套票，內含由庇護工廠製作的精緻糕餅和那瑪夏原生山茶的「花好月圓」禮盒1份。
義大遊樂世界有網友票選全台十大刺激設施、高達18層的天旋地轉，以及亞洲唯一U型滑板的極限挑戰，和全台最大室內親子樂園及VR主題館等設施，8/31前搭乘指定設施再抽Vitantonio鬆餅機。
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