獨／至7月專案進口雞蛋逾1.4億顆 政府補貼價差近5.7億

今年缺蛋嚴重，為了補足民生缺口，農委會從今年3月開始執行專案進口雞蛋計畫，立法院時代力量黨團取得一份農業部資料顯示，截至今年7月為止，進口殼蛋逾1.4億顆，另有液蛋約192公噸，政府總補貼進口雞蛋價差5.69億元，若不算液蛋，平均每顆進口雞蛋價差補貼為3.9元。立委邱顯智說，農業部若延續農委會撒錢採買進口農產品，製造民生穩定假象，何需升格？

根據資料顯示，進口帶殼蛋1億4095萬顆、補貼價差經費5億5910萬元；另近有液蛋192公噸、補貼價差1040萬元；主要進口廠商羽禾、超思、台農發、中央畜產會；而進口的來源國家，包括澳洲、泰國、菲律賓、美國、馬來西亞、巴西及土耳其，有空運也有海運。

邱顯智表示，總補貼金額已高達5.7億；農業部只會靠大撒幣的方式，透過不斷補貼「進口商」，來營造民生民生必需品穩定的假象；國內蛋雞場八成五以上為傳統開放式雞場，無法面對越趨嚴重的極端高溫與疫情，今年初疫後特別條例中，編列3年10.5億預算，專款輔導家禽業者改善禽舍，但是改善傳統雞舍與強化現代化設備早在10多年就該逐步改善，農業部理當積極協助農民，如今，補貼採買國外雞蛋差額補貼經費，已占專款輔導改善禽舍計畫的一半。

邱顯智說，補助採買進口雞蛋價差預算來自農業發展基金，有違農業發展基金設置目的，既不為我國農民謀取福利，更不是為了農業發展使用。更離譜的是，專案進口雞蛋計畫預估要執行到2024年6月底，不知預算是否有上限，如果農業部仍持續延續農委會惡習，透過撒幣進口他國農產品，製造民生穩定假象，何需升格？

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，為因應國內民生需求，當時緊急開放進口，進口雞蛋貿易商採購的費用不一，且進口有30%關稅，還必須當地集運、運費、到岸，稅務高達3成，這樣總補貼金額5.69億元、每顆進口雞蛋平均補助價差為3.8、3.9元，還算合理範圍。

李宜謙說，為了穩定國內供應，國內必須要有一定的安全庫存量，當初設定的是6000萬顆，但隨著國內生產逐漸恢復，進口的安全庫存量可以慢慢降低，還是要看國內雞蛋生產以及需求狀況，但勢必仍需維持一定的庫存量，由於專案進口雞蛋持續到明年6月底，貿易商與國外業者簽了長期合約，採購進價都還有調降空間，政府的價差補貼也可能繼續下降。

他表示，進口雞蛋目前都與加工業者換國產雞蛋，以國產蛋優先供應國人消費、因應民生需求；至於下周開學，雞蛋需求量大增，業者會減少淘汰換羽，因應市場需要，進行產銷調節與調度。