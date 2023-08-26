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影／入秋季節限定生態景觀 黃頭鷺大軍南遷過境場面壯觀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋風起，黃頭鷺大量進入台灣上空，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘與兒子蘇建維，分別在苗栗縣大湖至獅潭、嘉義縣仁義潭，觀察紀錄黃頭鷺大軍先頭部隊，壯觀的過境鳥況。圖／蘇家弘提供
秋風起，黃頭鷺大量進入台灣上空，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘與兒子蘇建維，分別在苗栗縣大湖至獅潭、嘉義縣仁義潭，觀察紀錄黃頭鷺大軍先頭部隊，壯觀的過境鳥況。圖／蘇家弘提供

秋風起，又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺大量進入台灣上空，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘與兒子蘇建維，昨天分別在苗栗縣大湖至獅潭、嘉義縣仁義潭，觀察紀錄黃頭鷺大軍先頭部隊壯觀的鳥況。

蘇家弘說，時序即將進入農曆白露，每年8月底至10月初，9月是黃頭鷺大軍最佳觀賞期，數以萬計鳥群，從北部金山、貢寮等一路，往南沿著丘陵溪水地，到南部屏東龍鑾潭集結，一路往南避冬，其間經過嘉義縣梅山鄉太興村生毛樹溪谷盤聚，像條白龍一樣圍繞著山谷，這奇特生態景象，被稱「萬鷺朝鳳」超壯觀。

蘇家弘說，他兒子騎機車走台3線，一路往北騎，因為遷徒路線剛好都在台3線附近，一共看到20多群，每群最多6、700隻以上，少的也有10來隻，以人字形的陣列一字排開，相當壯觀！另，昨天下午6點至6點40分，有上千隻13隊黃頭鷺過境嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，天空還出現雙彩虹！估計昨天下午台灣最少有上萬隻黃頭鷺經過。

蘇建維在桃園工作，費時2年，利用休假觀察記錄，繪製黃頭鷺遷徙路線圖，由北而南：新北及北市關渡、金山、貢寮、石門水庫、新店；新竹縣北埔、金城湖；苗栗三義關聖宮；雲林大埤、樟湖；嘉縣梅山鄉太興、仁義潭水庫；台南白河水庫、曾文水庫；高雄阿公店水庫；屏東龍鑾潭。

秋風起，黃頭鷺大量進入台灣上空，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘與兒子蘇建維，分別在苗栗縣大湖至獅潭、嘉義縣仁義潭，觀察紀錄黃頭鷺大軍先頭部隊，壯觀的鳥況。圖／蘇家弘提供
秋風起，黃頭鷺大量進入台灣上空，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘與兒子蘇建維，分別在苗栗縣大湖至獅潭、嘉義縣仁義潭，觀察紀錄黃頭鷺大軍先頭部隊，壯觀的鳥況。圖／蘇家弘提供

嘉義 貢寮 苗栗縣 鳥群

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