曾文水庫儲水近4億 蘇拉颱風助達標？南水局：就看老天幫忙了

嘉南地區灌溉用水主力曾文水庫這兩天不再出現連日降雨，仍持續進水，昨天一天午後陣雨就增加529萬立方公尺，過去五天累積進水超過2500萬立方公尺，昨晚8點突破3.7億立方，雖然沒再下雨，今天上午7點蓄水量達3億7238，水量仍增加進250萬立方，距離4億立方的目標只剩2000多萬立方。氣象局預報蘇拉颱風可能接近台灣，如果像上個颱風卡努那樣帶來大量西南氣流，蓄水量將一舉達標，確保未來一年供水無虞。

不過水利署南部水資源局態度依然保守，認為主要看蘇拉颱風的走向，會不會從巴士海峽轉偏北路徑往大陸福建方向前進，這樣子逆時鐘旋轉的氣流，就可能帶來大量水氣。即使接近台灣，如果如果老天不幫忙，只是穿過台灣與巴士海峽之間，或經過中北部，曾文水庫集水區就不一定會下大雨。

南水局的資料，曾文水庫上一次蓄水7成3有效容量比，距今已經將近兩年前，過去這兩年上游集水區降雨明顯少，也直接造成台南地區需要灌溉的芒果、龍眼、竹筍等主產蔬果產量下降及品質不穩。

曾文水庫、烏山頭水庫負責嘉南平原的灌溉與民生產業供水，雖然今年二期稻作因為七月前幾乎都沒下雨，大多停灌。農水署嘉南管理處預估今年秋冬雜作需5千萬立方公尺水、年底1期稻作正常供灌需水2億，明年春季雜作需5千萬，加上其他小灌溉要用到明年中，估計約用掉3億5千萬立方公尺。

8月以來曾文、烏山頭2水庫得益於西南風帶來的雨水，2水庫合計蓄水量近4.2億噸，蓄水率合計71.66％。南水局表示，曾文水庫雖現有蓄水量可供至明年灌溉使用，但因曾文及烏山頭水庫同時負擔部分民生與產業供水， 目前將以完成2期稻作第1、2組地區供灌為目標，後續再與農政單位檢討供灌。

曾文、烏山頭水庫除灌溉還需負擔嘉南平原部分民生與產業用水，曾文水庫要單獨4億立方公尺以上儲水，才能撐到明年汛期。雖預估明年1期稻作樂觀恢復供灌，民生用水危機不大，南部水資源局能呼籲民眾、企業節約用水，減少面對旱象壓力。

南水局期待剩下1個月汛期，會如同預測再有颱風帶來雨量、集水區大量降雨，年底一期稻作就可不再停灌、水情警示也可完全解除。