蘇拉颱風中元節進逼 恐達強颱等級 4地區首當其衝

蘇拉颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，且侵台的可能性提高。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，持續保持關注，蘇拉襲台機會大增，尤其接近台灣時可能是最強時候，有機會接近強颱等級，下周三、周四的活動務必要提高警覺。路徑仍有相當高的變動空間，明天再觀察可能是較好時間點。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象局最新路徑稍微北修，各國官方看法趨近一致，但數值預報的系集看法仍然分歧。下周三晚間抵達台東外海、蘭嶼附近，登陸台灣機率很高。󠀠抵達台灣附近時強度至少可達中颱上限，「請在射程範圍的前線宜、花、東、恆，這幾天要先做好初步準備」。