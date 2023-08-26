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健康你我他／9月主題：我的退休力 今年是幾分？

聯合報／ 本報訊
「六種動物測驗你的退休力」， 歡迎來檢測。圖／退休力大調查
「六種動物測驗你的退休力」， 歡迎來檢測。圖／退休力大調查

百歲年代來臨，每個人都要以至少活到一百歲來規畫人生。面對比想像中還要長的老後，聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，主張每年檢視，自我評估退休準備的優勢與不足。你今年填答了嗎？請掃描QRCode，測量你的分數、代表動物或雷達圖（見圖），更歡迎告訴我們今年有沒有進步，並分享您的老後準備。

作品以500字為度，請附指標分數或雷達圖的截圖，9月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

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