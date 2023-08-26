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健康你我他／炎炎夏日來一杯 含糖飲讓我中暑了

聯合報／ 文／謝佩璇（中市東區）
我換了一個大容量的水壺，督促自己要少量多次適時喝水。圖／讀者提供
我換了一個大容量的水壺，督促自己要少量多次適時喝水。圖／讀者提供

從事居服員工作時，適逢夏季，在某次出勤前的早晨，我突然覺得渾身不太對勁，沒有食欲，吃不下早餐就算了，還感到惡心想吐，一下床就頭暈目眩，只能趕緊向公司請假去就醫。

醫師說，夏天有很多戶外工作者都容易中暑，問我在從事居服的工作時，有沒有隨身攜帶水壺？我回說，只有輕便的小水壺，因為天氣實在太熱了，經過飲料店都會順手買一杯手搖飲解渴。醫師立刻點出沒有適時補充水分，就是我中暑的最大原因。

「手搖飲含糖量很高，喝含糖飲料只會讓你身體內的水分流失更快。」醫師嚴肅地說。我聽了恍然大悟，沒想到我最愛喝的手搖飲竟是中暑的罪魁禍首。

醫師也建議穿著防曬透氣的衣物，「如果因為工作必須在大太陽下騎車奔波，躲不掉陽光，就只能用防曬衣物保護自己了。」醫師如是說。

之後我就換了一個大容量的水壺，督促自己要少量多次適時喝水；外出服務時，一定會套上輕薄抗紫外線的長袖外套。在醫師建議下，我總算安然度過了炙熱的夏季，至今不曾再中暑。

醫師 中暑

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