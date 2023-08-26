愛肝達人站／儀容重要？還是遺容重要？

出門要打扮，要儀容端正，這是社交禮儀，尤其女性出門要化妝自不在話下，才能給人留下好印象。同樣的，人往生了，遺容也要整理一番，以對往生者的一種尊重，也讓家人寬心。

儀容要好看，第一點人要健康，如果已經病得很嚴重，再怎麼打扮，臉上還是看得出有病容，例如一百元新台幣上的國父那張臉，就是典型肝病末期的病容。

古語說：「觀其眸子，人焉廋哉！人焉廋哉！」看一個人的瞳孔，可以知道他有沒有說謊，事實上醫生在判斷病人生死，就是用光線照瞳孔，看對光有無反應，如果對光沒反應，表示病人沒救了。

如果往生時遺容很安詳，大部分是猝死的，尤其是心臟病或腦血管病因而往生的；如果是癌症末期往生的，通常是臉型消瘦，形容枯槁的。

儀容可以打扮，有時可以判若兩人；遺容也可以裝飾，以安慰死者及家屬，但不管如何，生前知道身體的健康如何保養，比往生之後再來整理遺容重要多了。