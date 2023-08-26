院長講堂／會收驚的泌尿科權威 李明輝推動急重症醫療

衛福部苗栗醫院院長李明輝是泌尿科權威醫師，對於間質性膀膀炎的研究與照護貢獻卓著，擔任院長近4年，致力推動醫院朝急重症、社區醫療及長照方向努力，目前院區籌建急重症醫療大樓、放射腫瘤治療中心，期許多面向提升院內醫療量能。

學過收驚 順勢走上行醫路

老家在高雄橋頭的李明輝，父親在他年幼時因肺結核病逝。國小五、六年級時，他被一名國小退休校長選定「接班」傳授收驚手法，他其實不情願，但親戚都相信，學會後也只在家裡幫親戚的孩子收過驚，讀高雄醫學大學醫學系時，仍認為收驚沒科學根據，心想都要當醫師了，還幫人收驚很不協調，但找他的親友反而更多。

「小姨子移民紐西蘭前，小孩發燒生病多天，多處看診也不見效，拜託我收驚，我勉為其難幫忙，沒想到第二天真的就退燒，也許是巧合，但難以解釋。」李明輝說，他自小學業成績好，父親又因病早逝，加上收驚助人經驗，他順理成章選擇學醫，走向行醫人生，濟世救人。

高醫畢業後，李明輝到北榮任住院醫師，選擇當泌尿科專科醫師。他說，過去皮膚泌尿科總讓外界有「花柳科」的誤解，其實泌尿、皮膚科各有不同領域，泌尿科包括男女腎臟、膀胱、腫瘤醫學及攝護腺、陰莖、性功能等男性醫學，他原可留在北榮，因妻子娘家在台中，後來轉到部立台中醫院服務，也從事泌尿科功能性的臨床研究。

病友福音 提創新照護模式

李明輝表示，過去間質性膀胱炎較少受關注，但這類病人生活其實很困擾，膀胱常有尿意，但排尿卻少，不解又痛苦，病患常求助無門，這類患者女性占八成，尤其結婚女性甚至因疼痛放棄性生活，影響家庭幸福，因此他進行此領域的研究，希望加強這類病患的照護。

李明輝提出創新照護模式，包括結合生理、心理、社會的BPS模型，2004年發起成立台灣間質性膀胱炎關懷協會，透過協會運作讓大眾知道有這種疾病，幫助病友不只在醫院有生理醫療照護，也有精神科、心理諮商師協助，並被社會接納。

苗栗醫院是全縣唯一公立醫院，屬於區域醫院，苗醫發展有三大方向，第一要務是照顧民眾健康，除了要發展急重症醫療，並以雁行計畫連結社區開業醫建構醫療網路，同時強化長照。李明輝說，苗醫在癌症照護方面，開刀、化療能力都具備，但欠缺放射治療，院方籌建急重症醫療大樓及放射腫瘤治療中心目前是「進行式」，除硬體設施外，也要推動並整合全人照護，持續為日後醫療能量播種奠基。

早睡早起 早餐吃蛋避油炸

45歲時，李明輝開始避吃油炸物，每天早餐吃2個水煮蛋，中午食量較少，飲食清淡；50多歲時，他盡量早睡早起，每天清晨6點15分起床，晚間10點半就寢，維持規律生活作息；晚上他會看非自身專業的書，是他平日紓解身心的方式之一。

李明輝學生時代打籃球，還是大學校隊隊長，後來打高爾夫球30多年。他認為打高爾夫球到一定程度，就是心智遊戲，落球雖離洞口僅幾尺，但一失準影響大。緊張環境可訓練控制情緒、技巧，對他操刀也有幫助，但近年打高爾夫球的時間少，多利用空閒散步運動。

李明輝的生活哲學是「己所與人己愈有」，認為不要害怕多給與別人會造成自己損失，幫助別人精神、心靈更充實。到國外旅遊幾乎都是參加醫學研討會時，會多請幾天假帶妻子同行，走訪過的國家中，他喜歡歐洲的義大利、西班牙，日本也是鍾愛的旅遊地。

日本是李明輝喜愛的旅遊地，圖為在東京的留影。圖／李明輝提供