聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蘇拉」估今轉中颱 最快下周二海警

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象局預估，颱風蘇拉今可能增強為中度颱風，但路徑仍有很大不確定性，下周可能影響台灣。 圖／聯合報系資料照片
中央氣象局預估，颱風蘇拉今可能增強為中度颱風，但路徑仍有很大不確定性，下周可能影響台灣。 圖／聯合報系資料照片

蘇拉颱風持續增強，中央氣象局預估，今白天可能增強為中度颱風，但路徑仍有很大不確定性，可能通過台灣上空，也可能從偏南的巴士海峽方向通過，若接近台灣，預計下周二、周三發布海上警報，周三、周四最靠近台灣，屆時會為東半部地區帶來較大雨勢，其他地區天氣也會不穩定。

氣象局預報員曾昭誠指出，截至昨傍晚，蘇拉仍為輕颱，預估今白天有機會增強為中颱，明天之前會先朝南方前進，下周一起北轉朝台灣接近，若路徑接近台灣，有可能在下周二、周三發布海上警報。

至於昨晨生成的第十號颱風「丹瑞」，曾昭誠說，丹瑞預估從日本東邊通過，不影響台灣。

曾昭誠表示，下周一前各地都是多雲到晴天氣，要留意午後雷陣雨。下周二颱風靠近，東半部有陣雨，西半部因沉降作用會明顯悶熱，下周三、四，東半部雨勢加大，會有大雨等級降雨，其他地區易有午後雷陣雨。

颱風 氣象局

延伸閱讀

颱風蘇拉恐襲台 蔣萬安：雙城論壇行程依科學判斷

蘇拉颱風不排除登陸 粉專點名4縣市先做好防颱準備

赴雙城論壇恐遇颱風蘇拉攪局 蔣萬安：目前有3種情境

氣象粉專：蘇拉颱風走法 對台灣非常不友善

相關新聞

幼兒米餅「食安漏洞」 家長轟政府踢皮球

二○二○、二○二一年皆曾發生嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標事件，嬰幼兒食品業者近期反映，不易取得製作米餅用的合格原料米，盼政...

北市文山本土登革熱再添1例 疫調活動史都曾去過這地區

繼前天出現首例登革熱本土確定病例，台北市文山區今新增第2例，該名60多歲男性是文山區第1例確診病例的非同住家人，23日經...

18至24歲機車肇事率占3成 山道猴爆紅火燒駕訓班屁股

年輕人是發生交通事故高風險族群，尤其是剛取得機車駕照的18至24歲年輕人，發生事故比例接近3成，新北市消保官近來因暑假考...

日本核汙水排海…台灣跟進陸韓瘋搶鹽？消保官：意圖囤積抬高價有刑責

日本將福島核汙水排海，引起亞洲鄰國疑慮，南韓出現搶買海鹽與海鮮囤貨，大陸接著傳出掀搶鹽潮，台灣民眾似乎也開始有些緊張。

下班注意！7縣市大雨特報 4縣市大雷雨

下班注意，氣象局傍晚發布南投等7縣市大雨特報，恐一路下到晚上。至於台南、嘉義縣等4縣市大雷雨，請慎防劇烈降雨、雷擊及淹水...

米食推廣不利？食藥署澄清：跨部會守護嬰幼兒米餅安全

衛福部食藥署日前發函食品相關公會提醒嬰幼兒食品供應對象為高風險族群應該注意重金屬含量。食藥署副署長林金富表示，嬰幼兒米果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦