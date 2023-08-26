「蘇拉」估今轉中颱 最快下周二海警

蘇拉颱風持續增強，中央氣象局預估，今白天可能增強為中度颱風，但路徑仍有很大不確定性，可能通過台灣上空，也可能從偏南的巴士海峽方向通過，若接近台灣，預計下周二、周三發布海上警報，周三、周四最靠近台灣，屆時會為東半部地區帶來較大雨勢，其他地區天氣也會不穩定。

氣象局預報員曾昭誠指出，截至昨傍晚，蘇拉仍為輕颱，預估今白天有機會增強為中颱，明天之前會先朝南方前進，下周一起北轉朝台灣接近，若路徑接近台灣，有可能在下周二、周三發布海上警報。

至於昨晨生成的第十號颱風「丹瑞」，曾昭誠說，丹瑞預估從日本東邊通過，不影響台灣。

曾昭誠表示，下周一前各地都是多雲到晴天氣，要留意午後雷陣雨。下周二颱風靠近，東半部有陣雨，西半部因沉降作用會明顯悶熱，下周三、四，東半部雨勢加大，會有大雨等級降雨，其他地區易有午後雷陣雨。