聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫室氣體排放增／學者呼籲 應擴大碳盤查對象

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

環境部公布二○二一年國家總排碳量比前一年增加四點五六個百分點，預估二○二二年排碳量會下降，學者直言，二○二二年排碳量減少是因景氣不好、用電變少，並非減碳有成；目前減碳龜速的關鍵是能源轉型太慢，且未能善用碳定價工具驅動實質減碳，未來幾個階段的國家減碳目標「跳票」機率非常高。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心助研究員陳中舜指出，二○二一年台灣火力發電約占八成五，排碳多的「灰電」占比高加上用電量成長，排碳自然不減反增；尤其國家第二階段減碳目標，要在二○二五年比二○○五年減碳百分之十，如果完全拿掉核能，即使離岸風電等再生能源成長，也替代不了高占比的火力發電，對減碳幫助有限，對該目標悲觀看待。

台北市環保局前局長、台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，國家碳排放始終在高檔盤旋，第一期目標是二○二○年減百分之二，結果只減百分之一點八八；第二期目標是二○二五年減量百分之十，看來是不可能的任務。明年排碳比二○二一年少，僅是因製造業景氣下滑少用電所致，不是政府減碳有成。

劉銘龍說，減碳龜速原因是能源轉型太慢，且未能擴大碳盤查對象。應盡速納入超商、賣場及交通與電信業等高耗電服務業，讓國家減碳能全面展開。其次應盡速公布碳費費率。

減碳 核能

延伸閱讀

減碳壓力大！最新統計：台灣2021碳排不減反增逾2%

桃園5大路跑目標2050淨零排放 12月23日國際選手來台響應

00930低碳高息單月受益人暴增120％ 「兩者兼具」高股息又兼顧高成長

大減碳時代來了：歐盟「碳關稅CBAM」如何影響全球企業？

相關新聞

幼兒米餅「食安漏洞」 家長轟政府踢皮球

二○二○、二○二一年皆曾發生嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標事件，嬰幼兒食品業者近期反映，不易取得製作米餅用的合格原料米，盼政...

北市文山本土登革熱再添1例 疫調活動史都曾去過這地區

繼前天出現首例登革熱本土確定病例，台北市文山區今新增第2例，該名60多歲男性是文山區第1例確診病例的非同住家人，23日經...

18至24歲機車肇事率占3成 山道猴爆紅火燒駕訓班屁股

年輕人是發生交通事故高風險族群，尤其是剛取得機車駕照的18至24歲年輕人，發生事故比例接近3成，新北市消保官近來因暑假考...

日本核汙水排海…台灣跟進陸韓瘋搶鹽？消保官：意圖囤積抬高價有刑責

日本將福島核汙水排海，引起亞洲鄰國疑慮，南韓出現搶買海鹽與海鮮囤貨，大陸接著傳出掀搶鹽潮，台灣民眾似乎也開始有些緊張。

下班注意！7縣市大雨特報 4縣市大雷雨

下班注意，氣象局傍晚發布南投等7縣市大雨特報，恐一路下到晚上。至於台南、嘉義縣等4縣市大雷雨，請慎防劇烈降雨、雷擊及淹水...

米食推廣不利？食藥署澄清：跨部會守護嬰幼兒米餅安全

衛福部食藥署日前發函食品相關公會提醒嬰幼兒食品供應對象為高風險族群應該注意重金屬含量。食藥署副署長林金富表示，嬰幼兒米果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦