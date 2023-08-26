溫室氣體排放增／學者呼籲 應擴大碳盤查對象

環境部公布二○二一年國家總排碳量比前一年增加四點五六個百分點，預估二○二二年排碳量會下降，學者直言，二○二二年排碳量減少是因景氣不好、用電變少，並非減碳有成；目前減碳龜速的關鍵是能源轉型太慢，且未能善用碳定價工具驅動實質減碳，未來幾個階段的國家減碳目標「跳票」機率非常高。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心助研究員陳中舜指出，二○二一年台灣火力發電約占八成五，排碳多的「灰電」占比高加上用電量成長，排碳自然不減反增；尤其國家第二階段減碳目標，要在二○二五年比二○○五年減碳百分之十，如果完全拿掉核能，即使離岸風電等再生能源成長，也替代不了高占比的火力發電，對減碳幫助有限，對該目標悲觀看待。

台北市環保局前局長、台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，國家碳排放始終在高檔盤旋，第一期目標是二○二○年減百分之二，結果只減百分之一點八八；第二期目標是二○二五年減量百分之十，看來是不可能的任務。明年排碳比二○二一年少，僅是因製造業景氣下滑少用電所致，不是政府減碳有成。

劉銘龍說，減碳龜速原因是能源轉型太慢，且未能擴大碳盤查對象。應盡速納入超商、賣場及交通與電信業等高耗電服務業，讓國家減碳能全面展開。其次應盡速公布碳費費率。