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溫室氣體排放增／環團批評 政策無助實質減碳
對於我國二○二一年淨溫室氣體排放量不減反增，儘管環境部預估二○二二年會降下來，但環團認為，二○二二年下降原因在於該年下半年工業部門景氣冷卻，這也驗證台灣溫室氣體排放量的變化，全是隨著景氣增減，政策作為並沒有帶來實質減碳，且距離二○二五年減少一成目標還有很大落差。
台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，二○二二年排放量預期將回到二○二○年水準，相較二○○五年減少百分之二左右，但若要達成二○二五年的百分之十目標，每年要減少近百分之三。況且，二○二二年能下降，是因為工業部門該年下半年景氣冷卻，鋼鐵、石化業下半年排放量大幅削減，這驗證了台灣排放量變化都是隨著景氣增減，建議政府應更針對工業部門提出更完整減量策略。
綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸說，環境部雖宣稱排放峰值已過，但排碳高峰只是一時景氣變化影響，除非再生能源大幅推進，否則仍可能出現新排放峰值。
環境權保障基金會研究員林彥廷也說，綠能政策推行不順才是排碳係數降不下來的主因。
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