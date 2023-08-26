幼兒米餅「食安漏洞」 家長轟政府踢皮球

二○二○、二○二一年皆曾發生嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標事件，嬰幼兒食品業者近期反映，不易取得製作米餅用的合格原料米，盼政府協助提供合格產區或廠商的名單。不料衛福部食藥署卻回文稱，米原料由農業部主管，並轉述農糧署說法，指已就稻米生產等辦理檢測，不過非全台通檢，未受檢地區「也可能」符合嬰幼兒食品重金屬限量標準，要求廠商做好自主管理。

國內屢傳出嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標事件，食品安全受到關注。記者林伯東／攝影

家長團體批評，米餅近年屢出狀況，農業部、食藥署等應橫向聯繫，加強檢驗稽查，而非推託互踢皮球。尚未檢驗的地區廠商，農業部應盡快完善、揭露資訊，善盡把關責任。

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘近期在臉書上貼出食藥署在八月廿一日發出的公文，回覆嬰幼兒食品業者找不到合格的米原料問題。食藥署在公文中提到，食品原料所含重金屬無法藉由加工製程去除，且基於源頭管理，事涉農政權管，將請農糧署協助提供合規原料米的產區資訊。

公文中還提到根據農糧署函覆資訊表示，農糧署已辦理檢測措施，惟檢驗措施非全台通檢，未受檢地區也可能符合嬰幼兒食品重金屬限量標準。另也提到，製造業者應自行加強產品原料的自主管理機制。

林裕紘直言，原料米不管產銷履歷或有機，都沒有檢驗水土，即使符合一般人的標準，也不必然符合嬰幼兒食用標準，業者感到困擾。

全家盟輔導理事長彭淑燕表示，米餅是嬰幼兒少數能吃的食品，但近年屢屢傳出重金屬超標的疑慮，農業部卻只要求米餅業者自行上網檢索、挑選原物料廠商，忽略仍有部分原料廠商未納入檢驗；既然食品原料產自台灣就應全面性檢驗，而非議題熱絡時才檢核。

彭淑燕談到，近年食安議題備受關注，嬰幼兒食安更是重中之重，加上近期農委會升格農業部，能做的事情應該更多，建議農業部、食藥署等應橫向聯繫，加強檢驗稽查，而非推託互踢皮球。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智也說，公部門對尚未檢驗的原物料商不能「眼不見為淨」，未檢驗者應盡快完善，並揭露資訊，政府先善盡把關責任，也才能讓食品商依循。

對此，農糧署長胡忠一表示，對於食藥署的公文不清楚，不過食品業者找不到原料供應廠商，可以找農糧署，會協助媒合，過去已媒合過好幾家。至於重金屬米餅已是兩、三年前的議題，現在再把它拿出來，「我覺得好笑」。

農糧署也表示，另已進行田間農作物重金屬監測，高汙染風險潛勢地區農的地上食用作物，皆為重點監測對象。

食藥署副署長林金富表示，嬰幼兒米餅的重金屬含量標準比一般穀類食品更嚴格，此次發函為例行性提醒食品製造業者應在原料米使用時留意金屬含量、避免超標。食藥署也從輔導食品加工廠，媒合數十家原料米和食品加工廠，今年已完成嬰幼兒米餅抽查廿二家業者、卅七件產品全數合格。