我國溫室氣體淨排放 2021年增逾4%

環境部昨公布國家溫室氣體排放清冊，我國淨溫室氣體排放量雖從二○○七年逐年下降至二○二○年，但二○二一年的淨排放量卻「反彈」提升至二七五點二百萬公噸，比前一年增加百分之四點五六。環境部官員解釋，受到疫後經濟復甦影響，用電量需求大增，導致碳排增加。

根據最新國家溫室氣體排放清冊報告，我國二○二一年淨排放量為二七五點二百萬公噸，較前一年的二六三點二百萬公噸，增加百分之四點五六。清冊統計分能源、工業、農業、廢棄物、土地、林業等六大部門，其中能源、工業、廢棄物等都逆勢成長。

以能源部門為例，二○二一年總排放量比前一年增加百分之三點七一，能源部門在該年總排放量占整體總排放量逾九成。其中，能源產業占能源部門總排放量七成，其次分別為製造業與營造業、運輸，各占約百分之十三。

排放量第二名的是工業製程及產品使用部門，較前一年增加了百分之十一點九三；廢棄物部門則是增加百分之二點九二。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說，主要排放源來自能源產業及製造業，二○二一年疫後經濟復甦下，全國電力需求增加百分之四點四，連帶影響電力排碳係數上升，造成溫室氣體排放量增加。

但他強調，據國際能源總署「燃料燃燒二氧化碳排放量」報告，全球能源相關二氧化碳排放量在二○二一年皆反彈，較二○二○年成長百分之六，反觀我國該年經濟成長率高於歐美等國，燃料燃燒溫室氣體排放增加百分之三點七，相對較低。

雖然近年整體溫室氣體排放量穩定下降，但能源部門、工業製程及產品使用部門降幅卻很有限，黃偉鳴說，由於生活環境仰賴燃料，必須運用節能、再生來源、提升能源效率等，才有辦法讓能源部門有突破性減幅，至於工業製造部門，受限工業製程沒有出現減緩排放量的新技術，只能暫時維持住。

黃偉鳴說，初估二○二二年淨排放量將下降至二六六點一百萬公噸，將較二○二一年減少百分之三點三，低於基準年二○○五年排放量。

對於能源部門溫室氣體排放量大增，經濟部表示，主因是疫後經濟復甦與美中對抗轉單效應，二○二一年經濟成長率更高達百分之六點五三，創十一年來新高，帶動電力消費增加百分之四點四；之後在再生能源加速設置下，二○二二年能源部門溫室氣體排放量已減少百分之三點四。