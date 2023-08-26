必比登名店祥和 2蔬果農藥超標

食藥署公布今年五、六月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，有九十件不符規定，其中剛入選台灣米其林二○二三必比登推介，且蟬聯六屆的素食名店「祥和蔬食精緻料理」，被查出敏豆跟茄子農藥殘留，其他知名店家如「鼎皇麻辣鍋」、「時時香美麗華店」也被查出紅辣椒不合格、「欣葉台菜」九層塔農藥超標。

業者表示，已在第一時間更換供應商，目前產品無虞。

食藥署副署長林金富指出，五至六月抽驗農產品九五六件，共計九十件違規，其中十三件依食安法裁處合計四十五萬元，六十件屬可溯源農產品，請農政單位查辦，另有十七件由地方衛生局處理。

不合格名單中，不乏知名餐廳，其中祥和蔬食精緻料理檢出敏豆跟茄子農藥殘留，業者表示，七月接獲通知時，即在第一時間更換供應商。

瓦城集團旗下品牌時時香美麗華店也被檢出紅辣椒農藥超標，業者表示，已在第一時間下架，未來會評估逐步替換成有機食材。

欣葉台菜信義新天地A9店的九層塔驗出殘留農藥，業者說，分店接獲通知當日即已停止供應含有九層塔之全品項，未來將持續加強管理與周期檢驗。