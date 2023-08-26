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假羊肉事件 美豬流向再受關注

聯合報／ 記者彭宣雅葉冠妤王燕華王長鼎陳雨鑫／連線報導
重寧海鮮號被爆掛羊頭賣豬肉，花蓮衛生局配合檢警前往位於花蓮市的上游廠商稽查。圖／花蓮衛生局提供
重寧海鮮號被爆掛羊頭賣豬肉，花蓮衛生局配合檢警前往位於花蓮市的上游廠商稽查。圖／花蓮衛生局提供

新北市大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉嫌「掛羊頭賣豬肉」，遭質疑是進口美豬再加工，混充成羊肉販售。由於該攤商供貨來源有位於花蓮市的上游肉品加工廠，花蓮檢警及衛生局近日也配合稽查，抽驗「羊肉捲」二件，昨送檢驗單位，預計七天內會有結果，將提供檢警釐清案件。

檢警昨再搜索三人住處、上游公司與倉庫，查扣手機、電腦、帳冊、進出貨單等資料，確認「重寧海產號」是以豬肉混充假羊肉對外販售，肉品來源則是由供貨商陳男供應。

由於台灣自前年開放含萊克多巴胺的美豬進口，美豬流向也因此備受關注，有業者透露，市面上確實有進口美豬再加工假冒成羊肉販售的狀況。農業部表示，國產肉品都要有標示，會與衛福部加強聯合稽查。

消基會董事長吳榮達批評，當初要進口美豬，政府提了赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查五大管理措施，但等美豬真的進來後，抽驗頻率不高。食藥署稽查的廿二萬件裡，近十六萬件都在第一年執行，等於只有在議題還在浪頭上做做樣子，溯源、標示也不是很清楚，顯見管理措施執行不徹底。呼籲政府應加強抽驗，確保進口美豬清楚標示、公開流向。

東海大學畜產與生物科技學系教授吳勇初表示，單純從外觀分辨豬肉、羊肉並不容易，但羊肉價格比牛肉更貴，若採買價格過於便宜就有風險，建議找有信譽店家購買。吳勇初也提到，廿、卅年前曾發生用豬肉加羊油的混充事件，但已好久沒有聽到過豬羊混充的消息。

食藥署副署長林金富表示，第一年抽驗件數高，是因新制上路，各地方政府積極抽驗，現在收驗件數約落在三千件左右，是回歸正軌，並沒有懈怠稽查。消基會一直希望公布進口不到百分之一的美國豬肉流向，對於消基會的專業感到質疑，目前抽驗結果並沒有不符標準。

美豬 抽驗 豬肉

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