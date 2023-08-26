陸韓爆搶鹽潮 台灣人「有點緊張」

日本政府前天正式啟動福島核汙水排放入海，引發亞洲鄰國疑慮與緊張，南韓、中國大陸都掀搶鹽潮，台灣民眾似乎也開始有些緊張，有人不滿直呼「某些人囤完雞蛋換囤鹽巴」。事實上，福島二○一一年三月發生核災後，大陸、港澳也曾爆發過類似搶鹽事件。販售鹽製品業者分析，台灣目前製鹽量體不夠，許多鹽場已不再產鹽，台鹽的原料多來自國外，此次日本排放核廢水，是否會影響台鹽的原料市場，值得關注。

高雄市政府表示，已組成「日本進口食品特別任務小組」，追蹤高雄魚市場及聯合稽查。高雄海洋局則說，今年高雄市遠洋漁船至北太平洋進行秋刀魚捕撈作業船隻約有六十餘艘，捕獲秋刀魚一萬五千公噸，首批返台秋刀魚漁船約十月抵達前鎮漁港，屆時將抽驗，若被驗出汙染將整批銷毀。

日本福島第一核電廠的核處理水自前天中午開始排入海中，首批排放量約為七八○○公噸，預計要花十七天完成。根據日本產經新聞報導，東京電力公司隨後在周邊海域十個地底採集海水化驗，排放核汙水後的首個化驗報告已在昨天出爐，顯示海中的氚濃度大幅低於標準值。

不過受到「最後一次購買安全水產品」心理的影響，擔心將來連海鹽都不安全，也有一說是碘鹽有助抗核輻射。這幾天，中國大陸、南韓都出現搶購海產、食鹽的風潮，尤其南韓製造泡菜，連帶也讓食鹽銷售量大幅增加。

台灣則有民眾在臉書指出「快去買鹽」，甚至連台鹽這種漲跌很小的股票也漲停。不過也有人認為，鹽巴一年吃不到一包，好奇要不要跟著搶購。

記者實地走訪台北的家樂福、全聯，貨架仍可見到台鹽銷售的碘鹽。經詢問店員得知台鹽碘鹽賣得很快，但尚有存貨，沒聽說會缺貨，也沒有民眾因日本核汙水來搶購。另一家店員說，民眾會買來中元節拜拜用，不確定跟核汙水有關。

柏穀德有限公司進口松露鹽、松露醬等產品。總經理陳柏州表示，台灣、東亞地區使用細鹽居多，歐洲則是粗鹽，也因東西方鹽的消費客群與用途不一樣，公司的銷售市場應不受直接影響。

北市法務局主任消保官楊麗萍指出，鹽是必要的民生物品，民眾若發現店家疑似有囤積或哄抬鹽價格，可分別向檢警調單位就刑事提起告發。店家也可能影響市場交易秩序，違反公平交易法。