照顧人力荒 ─解方篇／互助喘息 讓照顧者練習放手
照顧人力荒，連申請居家喘息服務，都派不出人力怎麼辦？「既然人力不足，我們思考用新的方式來做喘息。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家總目前正在推「互助喘息」實驗方案，希望可以透過照顧者互助，降低照顧人需求。
互助喘息模式是一個照顧服務員加上一個照顧志工（就是照顧家屬），共同照顧四到六位長者，照服員負責身體照顧、活動帶領，照顧志工負責安全看視、活動助理等。照顧者當一天志工可以換兩天喘息，目前在台北市中山區及萬華區兩間日間照顧據點試辦，希望發展出完整換工模型，並且建置線上預約系統，期待未來可以成為全國性的喘息方案。
照顧志工林先生是計畫成員之一，他將媽媽帶來之前非常忐忑，媽媽因為失智的行為脫序問題，被日照退貨，使得林先生只能在家工作，混搭居家服務照顧媽媽。媽媽到每周一次的互助喘息之後反而適應良好，一來人少，成員間很快熟稔，更重要的是，大家幾乎都是失智者家屬，對於母親的失序行為都能理解，也知道怎麼處理回應，他們跟林先生說，「沒關係的，我們知道。」
陳景寧說，發展互助喘息方案，把「一對一」的照顧轉換到「二對六」，去解決人力不足的問題，未來人愈來愈多，或許當一天志工可以換三天喘息。家總希望，未來移工的喘息也能納入，但移工要擔任照顧志工，語言能力及現場應變能力需要再評估，關於納入移工喘息的模式，還在摸索中。
陳景寧補充，此方案除了希望把人力發揮到最大效益外，更深的用意是讓照顧者藉此練習放手，過去許多的照顧悲劇共同原因——照顧者從未練習放手、沒有交班計畫。互助喘息重要的精神在於，照顧者在此相遇，了解到照顧有很多可能性，練習休息與放手，試著啟動新的人生設計。
有興趣申請「互助喘息」請電○八○○五○七二七二，洽陸社工。
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