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2023東京車站6大必買手信 最佳伴手禮附購買地址

香港01／ 撰文：何以諾
「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹（開心果味）（圖片來源：Sugar Butter Tree）
「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹（開心果味）（圖片來源：Sugar Butter Tree）

東京車站是東京的重要交通樞紐，是不少人到訪東京的必經之處。大家在車站裡，可以購買到不少香港鮮見的包裝食品，適合帶回香港作手信送贈親友。以下6大手信推介，味道佳，造型精緻，附上東京車站6大必買手信的購買位置！

東京車站必買手信【1】「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹

「Sugar Butter Tree」是當地知名的奶油夾心餅品牌。每塊夾心餅的外層由多種不同的麥所製成，充滿麥香；餅乾的夾心層則為砂糖奶油，甜度重，伴麥餅吃給人香脆的口感。除了原味，當地更於今個夏季推出開心果與焦糖味，適合追求新口味的朋友。

「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹

購買地點：東京駅 HANAGATAYA 東京店

購買地址：東京都千代田區丸の内１－９－１ＪＲ東京駅１Ｆ在来線改札内　新幹線南のりかえ口前

東京車站必買手信【2】「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅

「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅（圖片來源：N.Y.C. SAND）
「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅（圖片來源：N.Y.C. SAND）

除了「Sugar Butter Tree」，「N.Y.C. SAND」的夾心餅也相當受歡迎。「N.Y.C. SAND」的夾心餅夾雜焦糖、杏仁與朱古力。朱古力的甘苦味與焦糖的甜味構成強烈的對比，刺激味蕾。把餅咬開後，焦糖更會呈流心狀態，令人有甜絲絲的感覺。

「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅

購買地點：N.Y.C.SAND大丸東京店

購買地址： 東京都千代田區丸の内1-9-1 大丸東京店1F

東京車站必買手信【3】「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡

「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡（圖片來源：CAPTAIN CHEESE TOKYO）
「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡（圖片來源：CAPTAIN CHEESE TOKYO）

「My Captain Cheese Tokyo」別開生面，將甜點化成漢堡包的形態。每個甜味的「漢堡包」由朱古力、鹹芝士與餅乾構成。品嚐時，鹹、甜味道交雜，「芝」味無窮。

My Captain Cheese Tokyo

購買地點：My Captain Cheese Tokyo專門店

購買地址：東京都千代田區丸の内1-9-1JR東京駅 1F在来線改札内 南通路沿い

東京車站必買手信【4】香蕉芭娜娜

專門販售香蕉蛋糕的品牌——「香蕉芭娜娜」是東京知名的手信，每個蛋糕的造型如香蕉一樣，生動有趣，部份款式更繪上了動物的面孔，十分可愛。在東京車站的店舖更出售香蕉味奇巧巧克力、香蕉酥等美食。此外，東京車站的分店會賣其他分店沒有的商品，例如是有香蕉果醬作內餡的瑪德蓮蛋糕。

購買地點：東京ばな奈s；トーキョーバナナーズ

購買地址：東京都千代田區丸の内1－9－1JR東京駅一番街 八重洲地下中央改札口

東京車站必買手信【5】東京「Gianduja」朱古力批

東京「Gianduja」朱古力批（圖片來源：Caffarel）
東京「Gianduja」朱古力批（圖片來源：Caffarel）

東京「Gianduja」朱古力批是東京車站的限定手信之一，在別處買不到。是由1826年成立的食品公司Caffarel為紀念公司誕生150週年而製作的產品。「Gianduja」除朱古力外，批裡還揉合了榛果醬，香氣濃厚。

購買地點：GRANSTA東京·GRANSTA丸之內

購買地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站地下1樓

東京車站必買手信【6】「Giant Dream Pocky」東京限定版

「Giant Dream Pocky」東京限定版（圖片來源：japancandystore）
「Giant Dream Pocky」東京限定版（圖片來源：japancandystore）

喜歡吃固力果百力滋的朋友，不要錯過「Giant Dream Pocky」！該百力滋套裝包含5種不同味道的百力滋，包括朱古力、士多啤梨果肉、宇治抹茶、夕張哈密瓜及信州巨峰，一次過滿足喜歡不同口味的朋友。而東京限定版，盒上更印上了東京都內知名大橋的圖片，相當具收藏價值！

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文章授權轉載自《香港01》

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